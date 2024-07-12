拜登連口誤2次「搞混川普、賀錦麗」　川普秒發文諷：幹得真好

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登11日在北大西洋公約組織（NATO）舉行記者會，除了先是將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說成俄羅斯總統普丁外，又將副總統賀錦麗（Kamala Harris）講成川普，而川普也在社群po文狂酸「幹得真好！」

根據《路透社》報導，記者在11日的記者會上詢問拜登，對於賀錦麗是否有信心時，拜登又再度口誤，將賀錦麗直接講成川普，「如果她（賀錦麗）不夠格擔任總統，我就不會選擇川普（Donald Trump）當副手。」

此言一出後，川普也隨即在個人社群平台發文嘲諷，除了附上影片之外還說，「喬，幹得真好！」

Crooked Joe begins his “Big Boy” Press Conference with, "I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, though I think she was not qualified to be president." Great job, Joe!



Donald Trump Truth Social 07:49 PM EST 07/11/24 @realDonaldTrump pic.twitter.com/Q9L616CvwP — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 12, 2024

事實上，在數個小時之前，拜登才將澤倫斯基說成普丁，「現在，我想交給深具勇氣與決心的烏克蘭總統，女士們、先生們，普丁（Vladimir Putin）總統。」不過拜登立刻意識到說錯話，「我太專注在打敗普丁總統了，我們必須擔心此事。」

拜登正面對越來越多捐款人、支持者和自家民主黨人的質疑，目前眾議院213名民主黨籍議員中有13人、聯邦參議院51名民主黨籍議員中有1人公開呼籲拜登退選。

路透社與民調機構易普索（Ipsos）上週公布的調查結果顯示，賀錦麗若獲民主黨提名，表現不會比拜登好，兩人在統計上都與川普不相上下。

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