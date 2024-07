拜登連口誤2次「搞混川普、賀錦麗」　川普秒發文諷：幹得真好

▲美國總統拜登。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登11日在北大西洋公約組織(NATO)舉行記者會,除了先是將烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)說成俄羅斯總統普丁外,又將副總統賀錦麗(Kamala Harris)講成川普,而川普也在社群po文狂酸「幹得真好!」

根據《路透社》報導,記者在11日的記者會上詢問拜登,對於賀錦麗是否有信心時,拜登又再度口誤,將賀錦麗直接講成川普,「如果她(賀錦麗)不夠格擔任總統,我就不會選擇川普(Donald Trump)當副手。」

此言一出後,川普也隨即在個人社群平台發文嘲諷,除了附上影片之外還說,「喬,幹得真好!」

Crooked Joe begins his “Big Boy” Press Conference with, "I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, though I think she was not qualified to be president." Great job, Joe!



Donald Trump Truth Social 07:49 PM EST 07/11/24 @realDonaldTrump pic.twitter.com/Q9L616CvwP