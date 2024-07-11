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台南將軍國小陶笛隊暑假持續練習　學生希望考上街頭藝人

▲台南市將軍國小陶笛隊，目前共15位成員，把握暑假期間持續練習，校方委請築風陶笛樂團擔任師資，由蔡耿昌、鍾靜儀、黃瑀葳共同指導，學生都樂在其中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市將軍國小陶笛隊，目前共15位成員，把握暑假期間持續練習，校方委請築風陶笛樂團擔任師資，由蔡耿昌、鍾靜儀、黃瑀葳共同指導，學生都樂在其中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成軍4年的台南市將軍國小陶笛隊，目前共15位成員，把握暑假期間持續練習，校方委請築風陶笛樂團擔任師資，由蔡耿昌、鍾靜儀、黃瑀葳共同指導，訓練方式多元有趣，學生都樂在其中。

校長陳雅君表示，學校積極推廣陶笛隊，不僅是課後社團，而是以校隊形式經營，透過各式場合演出，讓學生累積經驗，培養自信。

將軍國小4年前成立陶笛校隊，校方投注資源，入學新生每人都送一組練習用陶笛。今年雖然有10位學生畢業，但又招募新血，目前共15位成員。校長陳雅君表示，雖然台南市音樂比賽沒有陶笛項目，但學校為拓展孩子學習興趣，仍斥資添購要價不菲的演奏型陶笛，就是希望引發學習動力。據她觀察，很多學生一開始並不積極，但看過陶笛隊公演後，紛紛主動爭取演出機會，就是感受到表演的快樂。陳雅君說，只要假日需外出表演，小朋友在平日也會自主練習，不論是下課或是一早打掃前，都會聽到校園響起悠揚的陶笛樂聲。

▲台南市將軍國小陶笛隊，目前共15位成員，把握暑假期間持續練習，校方委請築風陶笛樂團擔任師資，由蔡耿昌、鍾靜儀、黃瑀葳共同指導，學生都樂在其中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雖然適逢暑假，陶笛隊仍加緊練習，從上週7/1開始為期兩週，每日下午1時到4時到校集訓。指導團隊實力堅強，由國內知名築風陶笛樂團擔任，築風樂團曾多次受邀國際音樂節演出，表演經驗豐富。除了由團長蔡耿昌、資深老師鍾靜儀指導以外，還有年僅18歲的黃瑀葳擔任助教，由於年紀相仿，她也更能貼近學生，掌握他們學習狀況。

黃瑀葳雖然是高三升大一的新鮮人，但學習陶笛已有10年資歷，是築風樂團陣中主力，除了具備台南、嘉義街頭藝人證照外，演出足跡還包括義大利、韓國、中國、香港等地，明年更要前進維也納。她也以自身經驗鼓勵小朋友，陶笛讓她打開人生另一扇窗戶，只要保持興趣、持續練習，一定能開闊更多視野。

▲台南市將軍國小陶笛隊，目前共15位成員，把握暑假期間持續練習，校方委請築風陶笛樂團擔任師資，由蔡耿昌、鍾靜儀、黃瑀葳共同指導，學生都樂在其中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

三位老師分工指導，課程由基礎的訓練呼吸、長音、音準開始，包含跑步增加體力、促進肺活量，然後才是吹奏曲子，訓練方式多元而不單調，學生都樂在其中。陶笛隊四年級學生陳彥志表示，他喜歡挑戰比較難的曲子，公開演出時會更有成就感。他期許自己能爭取陶笛隊首席，也希望未來有一天能考上街頭藝人，增加表演機會。

▲台南市將軍國小陶笛隊，目前共15位成員，把握暑假期間持續練習，校方委請築風陶笛樂團擔任師資，由蔡耿昌、鍾靜儀、黃瑀葳共同指導，學生都樂在其中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長陳雅君說，雖然將軍國小是外界眼中的偏鄉小校，資源有限，但希望透過陶笛隊持續公演，拓展學生展演舞台，能夠更增加他們的自信心與成就感。

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