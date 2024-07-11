在地企業冠名贊助　2025台南冰點國際馬拉松即將跑出新高度

▲一場專業、健康、別緻的「台南冰點國際馬拉松賽」，即將在台南美麗的都會公園舉行，這是冰點空調企業首度冠名贊助合作的馬拉松賽事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一場專業、健康、別緻的「台南冰點國際馬拉松賽」，即將在台南美麗的都會公園舉行，這是冰點空調企業首度冠名贊助合作的馬拉松賽事，集結台南鄉親的專業與企業資源，並符合中央「體育運動政策白皮書」的活動計畫。目前已有亞洲馬拉松大聯盟會員國將來台共襄盛舉。

這一次冠名台南國際馬拉松，首度由台南在地鄉親及專業人士共同發起，在市府團隊、立委及議員支持下，創造22個國家、7000人的高品質賽事；它巳在網路被評為台灣中南部指標賽事，並且獲得「國際田徑總會」賽道認證通過，希望2025年，在冰點公司冠名贊助及亞洲馬拉松大聯盟的技術指導下，會呈現更優質的比賽風貌。希望藉此提升賽事品質，符合國際規範，並申請加入「亞洲馬拉松大聯盟」，成為正式會員國賽事，提升台南在國際間的能見度及新形象，並為台南地區帶來運動旅遊觀光的熱潮。

而首度冠名贊助的冰點空調公司，是出自台南本土的企業，總經理林沄錚表示，冰點一直以來秉持專業、創新、誠信、超越、在地化的理念，致力於提供多樣化、高效能的空調產品以及完善的售後服務。扎根台灣，堅持台灣製造，放眼世界，遠銷海外各地，相信馬拉松運動與冰點的品牌理念有著相似之處，都強調持續的努力、不斷的突破和追求卓越，特別是在充滿美景和健康活力的賽事中，能夠傳遞出對綠色生活和環保理念的支持，冰點空調公司更是期待與跑者在賽場上相聚，共同見證更多激勵人心的時刻，繼續支持全民運動，推動綠色環保的生活方式。

本次比賽路線由台南都會公園（奇美博物館旁）出發，途經文華路、德糖路、崑崙路、凱旋路至南一高爾夫球場再返回到都會公園起終點，全長42.195公里。沿途景觀極緻美麗，視野遼闊，集田園、花園、茶園景觀於一身，還有虚無飄渺的夢幻境界，堪稱全國馬拉松優質賽道。這次活動共有四種比賽項目，分別為全馬42.195公里、半馬21公里、挑戰10公里及休閒5公里組，不論是專業跑者或喜愛休閒輕運動的跑者，都可以依照自己的喜好報名參加這場路跑活動，報名日期為7月15日起至10月15日止。

由於「台南國際馬拉松」已成為台灣知名品牌賽事，此次活動也吸引眾多贊助單位共襄盛舉。台南在地企業名人電視廣告將於各區城市電子看板為本次活動廣為宣傳。義大利艾格尼公司，大手筆響應本次活動，凡報名參賽的前4000選手們，將可獲得價值新台幣980元的精美沐浴乳乙組。同樣來自義大利國際運動品牌樂得(LOTTO)公司，將為比賽提供高質量的運動紀念衣及大浴巾；鈦萬德公司將贈送數百份產品做為比賽優勝選手的獎勵；順開科技公司、三皇公司、生活飲料更是選手在賽道上強而有力的後勤補給。