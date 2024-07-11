舉報槍手藏身半套店…是「神明指示」！警差點攻堅：可罰1.2萬

▲槍手8日清晨手持雙槍射殺林士傑，隨後展開逃亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日清晨5時許在自家門口遭槍手伏擊，身中11槍、其中5槍貫穿胸膛造成雙肺血胸，經緊急送機搶救後仍宣告不治。槍手犯案後逃亡至今已第3天，警方今(11日)下午1時15分接獲線報，有民眾檢舉槍手疑似藏身在三多路一間半套店中，還稱是「神明指示」，未料警方到場後卻發現是烏龍一場。

警方指出，苓雅分局勤務中心下午1時15分接獲民眾報案，檢舉台南槍擊案在逃主嫌就藏身在三多路某經營場所；警方獲悉後不敢大意，立即派員前往現場，一度準備佈署警力攻堅，豈料現場再次致電報案人聯繫詢問消息來源時，對方卻稱是「神明指示主嫌藏身該處」，令警方一頭霧水，後續入內調查後，確認槍手並不在店內，全案為烏龍報案。

警方表示，苓雅分局與前鎮分局共出動警力約10名；而「烏龍舉報」的檢舉人恐涉及社會秩序維護法第85條，可處拘留或新臺幣12000元以下罰鍰。

台南槍案槍手十分狡猾，手持雙槍射殺林士傑後，隨即駕車逃亡，過程中共更換3台權利車製造斷點，並以點火焚燒、潑酸等方式滅證，大幅增加警方追緝難度，但警方仍在第2台車內尋獲一個口罩，經採集DNA比對後鎖定一名有前科的男子涉有重嫌。專案小組研判，槍手目前仍在國內，已全力防堵可能偷渡出境地點，並進一步積極查緝中。