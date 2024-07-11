　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南新營紙業工廠倉庫傳火警　拆除設備施工不慎引燃木屑

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下午2時8分許傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動新營等消防分隊12車28人前往搶救，火勢在消防人員搶救下，於下午2時54分許撲滅，初步勘查係已停用之木片輸送設備拆除施工不慎引燃木屑起火。

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

消防局第一大隊指出，現場燃燒面積20平方米，無人員受困，不報損失。一大隊說，施工場所火災常見的火災起火原因有電焊、切割不慎、菸蒂、電氣因素或人為縱火等，為防範工地火災之發生，請注意下列事項：1、電銲、乙炔或金屬研磨等容易產生火花之焊接或切割施工，應將附近之可燃物移除，或採用不燃材料或防焰帆布披覆或區劃，予以有效隔離，並派人看守。焊接或切割施工完成後，應徹底檢查，以確認並無火花掉落燜燒之情形。

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

2、工地應設置吸菸區，於指定之吸菸區吸菸，菸蒂丟棄於菸灰缸或裝水之金屬容器內，並按時清理，避免與日常垃圾（便當盒、保麗龍等）存放處理。3、適當配電設施，由於工地多為「臨時電」，且用電多為大型機具，因此，電源使用勿過載，電線勿受壓受損致半斷線或塑膠被覆絕緣受損，插頭插於插座要牢固以避免接觸不良，插頭經常擦拭清理以避免積汙導電，並避免雨水或水源侵襲，設置過電流保護裝置及漏電保護裝置。

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

4、工地可燃建材及可燃廢棄物應妥適存放、管理，易燃物品應隔離儲存。5、為防止縱火，工地應門禁管理，並派保全人員確實執行，建議裝設監視器設備。6、適當位置設置滅火器等簡易消防安全設備，隨時應變初期滅火。訓練員工滅火、通報及避難引導等防火管理教育訓練，避免因工地火警造成傷亡情況。

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

ET快訊
快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體
不顧醫師警告！新竹男硬上路癲癇發作　撞死25歲女騎士
正面曝！槍手伏擊吳明達後投案　穿3萬Prada移送
唐治平放鳥泰拳賽　冒大雨「跑到基隆找媽媽」
快訊／雨勢升級！　12縣市豪大雨特報
鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題
神明指示！有人舉報槍手在半套店　警差點攻堅：可罰1.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東天文講座-解密旅遊「星商機」　探訪隕石的奧秘

在地企業冠名贊助　2025台南冰點國際馬拉松即將跑出新高度

百歲人瑞也參賽...南投社區長輩秀舞台活力　5隊進軍中區賽

台南新營紙業工廠倉庫傳火警　拆除設備施工不慎引燃木屑

今年上半年22件死亡車禍長者居半　屏東警7／12起交通大執法

突破人才荒！7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

車輛拋錨無助慌張　暖警察覺助排除

第64屆全國科展在台南　黃偉哲邀請全國民眾來體驗科學趣味

台東成功分局新進警力將上線　3特考生完成實務訓練

創意防災與「喵」同行　南消下營消防分隊攜手貓談社推廣防災知識

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

屏東天文講座-解密旅遊「星商機」　探訪隕石的奧秘

在地企業冠名贊助　2025台南冰點國際馬拉松即將跑出新高度

百歲人瑞也參賽...南投社區長輩秀舞台活力　5隊進軍中區賽

台南新營紙業工廠倉庫傳火警　拆除設備施工不慎引燃木屑

今年上半年22件死亡車禍長者居半　屏東警7／12起交通大執法

突破人才荒！7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

車輛拋錨無助慌張　暖警察覺助排除

第64屆全國科展在台南　黃偉哲邀請全國民眾來體驗科學趣味

台東成功分局新進警力將上線　3特考生完成實務訓練

創意防災與「喵」同行　南消下營消防分隊攜手貓談社推廣防災知識

2024上半年新書、電子書暢銷榜　漫畫大熱《排球少年》稱冠

唐治平教泰拳預拿10萬元薪水　還收「百萬名車」通勤淡水到內湖

創3億海外商機！「新北出口拓銷團」首站印度傳捷報

楊丞琳連續10年「準時慶生李榮浩」！　曬同款自拍照高調放閃

Gogolook打入日本生態系！與樂天電信銷售「電話簡訊防詐方案」

快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體

19歲女在男友面前「被棕熊拖走」　120公尺高處扔下懸崖活活摔死

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

全台唯一、售價破億！Aston Martin「V12手排後驅跑車」登台亮相

全國都是老人！南韓「高齡人口破1千萬人」　等於每5人就有1老人

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

地方熱門新聞

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

中部首座！中醫大斥資50億元蓋質子中心正式啟用

捷運幸福站立體停車場今起免費

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

基隆全民運動場館全面修繕　獲核定1億8616萬

台南下營上帝廟暑期夏令營南消下營分隊消防宣導

林邊大橋驚見「電視」 東港警迅速排除

享受台中慢生活　2024故事生活節7/13、14登場

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

2024台南人權月【新營及麻豆展區】開幕

台南新營紙業工廠倉庫拆除設備施工不慎引燃木屑

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

更多熱門

相關新聞

第64屆全國科展在台南黃偉哲邀請來體驗科學趣味

第64屆全國科展在台南黃偉哲邀請來體驗科學趣味

第64屆全國中小學科學展覽會將在7月22日至28日於台南市大台南會展中心舉行，11日市府於台北召開啟動記者會，介紹本次全國科展的重點及特色，並搶先曝光台南科學博覽會的科教攤位。

台南新營工廠火警「管線燒成火龍」畫面曝

台南新營工廠火警「管線燒成火龍」畫面曝

7成以上住園區客　「最富里」里長指最大問題點

7成以上住園區客　「最富里」里長指最大問題點

2024台南人權月【新營及麻豆展區】開幕

2024台南人權月【新營及麻豆展區】開幕

台南下營上帝廟暑期夏令營南消下營分隊消防宣導

台南下營上帝廟暑期夏令營南消下營分隊消防宣導

關鍵字：

台南新營紙業工廠倉庫引燃木屑

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面