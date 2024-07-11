台南新營紙業工廠倉庫傳火警　拆除設備施工不慎引燃木屑

▲台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，消防人員射水撲滅。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區太子路一家紙業工廠倉庫輸送裝置，11日下午2時8分許傳出火警，現場冒出火及大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動新營等消防分隊12車28人前往搶救，火勢在消防人員搶救下，於下午2時54分許撲滅，初步勘查係已停用之木片輸送設備拆除施工不慎引燃木屑起火。

消防局第一大隊指出，現場燃燒面積20平方米，無人員受困，不報損失。一大隊說，施工場所火災常見的火災起火原因有電焊、切割不慎、菸蒂、電氣因素或人為縱火等，為防範工地火災之發生，請注意下列事項：1、電銲、乙炔或金屬研磨等容易產生火花之焊接或切割施工，應將附近之可燃物移除，或採用不燃材料或防焰帆布披覆或區劃，予以有效隔離，並派人看守。焊接或切割施工完成後，應徹底檢查，以確認並無火花掉落燜燒之情形。

2、工地應設置吸菸區，於指定之吸菸區吸菸，菸蒂丟棄於菸灰缸或裝水之金屬容器內，並按時清理，避免與日常垃圾（便當盒、保麗龍等）存放處理。3、適當配電設施，由於工地多為「臨時電」，且用電多為大型機具，因此，電源使用勿過載，電線勿受壓受損致半斷線或塑膠被覆絕緣受損，插頭插於插座要牢固以避免接觸不良，插頭經常擦拭清理以避免積汙導電，並避免雨水或水源侵襲，設置過電流保護裝置及漏電保護裝置。

4、工地可燃建材及可燃廢棄物應妥適存放、管理，易燃物品應隔離儲存。5、為防止縱火，工地應門禁管理，並派保全人員確實執行，建議裝設監視器設備。6、適當位置設置滅火器等簡易消防安全設備，隨時應變初期滅火。訓練員工滅火、通報及避難引導等防火管理教育訓練，避免因工地火警造成傷亡情況。