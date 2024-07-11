女子深夜機車拋錨手機又斷網　撥打「112」警伸援平安返家

▲民眾機車拋錨手機又沒網路幸得警察幫助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

居住在臺東縣關山鎮的林女(75年次)，於11日凌晨1時許，騎乘機車從鹿野欲返回關山途中，行經臺9線永隆段時，機車發出「卡拉！卡拉！」的聲響後，居然就無法前行了，本想向友人求助，但手機又斷網，還好林女機警，撥打「112」緊急電話報案求援。鹿野分駐所警員李明憲及葉姵辰獲報抵達現場，先將拋錨機車推移至安全處所，再開啟手機熱點分享給林女，讓她得以撥打電話請友人前來接應。林女對員警暖心的協助深表感謝，並讚稱「有你真好」。



暑假到來，臺東縣旅遊相關產業迎來龐大商機，尤其鹿野地區在「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」的加持下，商家更是迎來滿滿人潮。

居住關山鎮的林女在延平鄉「紅葉地熱谷」上班，於10日晚間下班，與友人相約在鹿野便利超商吃宵夜，之後於11日凌晨1時許騎乘機車返家，途經臺9線永隆段時，機車突然發生異響原地「罷工」，就算油門催到底，就是無法前行。

林女拿起手機欲求助住在延平鄉的友人，這才發現，公司暑期因客人大增，自己忙於工作而忘記繳交手機網費，居然在這時刻遭到「斷網」，且深夜時分四下無人，這下真是「叫天天不應、叫地地不靈」！所幸林女想到可撥打「112」緊急電話，順利接通報案請求警察協助。

不一會兒鹿野分駐所警員李明憲及葉姵辰就抵達現場，知悉上情後，先將停於機慢車道的拋錨機車推行至路旁草地，以維護車道行車安全。另提供林女手機熱點wifi網絡訊號，讓她撥打電話協請延平友人載送其返回關山住處。此時天空飄下小雨，員警還暖心請林女於巡邏車上等候友人到來，順利協助她平安返家。