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台東環保局「熊廢二手市集」登場　熊攤主招募中

▲熊廢二手市集，攤主招募中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲熊廢二手市集，攤主招募中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

熊廢二手市集又來啦！你的舊愛是我的新歡、銅板二手好物等你帶回家，臺東縣環保局將於27日上午9點至中午12點，在永續方舟館前停車場草坪舉行「第三季熊廢 二手市集」，攤商招募報名即日起開始至24日下午5點截止，同時也邀請縣民朋友活動當天自備環保餐具、環保杯及野餐墊，一起用身體力行「減廢行動」，更多資訊請關注臺東減廢慢生活臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/qrVD30)。

臺東縣政府表示，源頭減量是落實慢經濟的一種方式，透過購買二手物品不僅可以減少廢棄物的產生，同時也能減緩資源的浪費，而二手市集的活動以SDG17「多元夥伴關係」為出發點，邀請民眾擔任攤主，從整理家中用不上的物品到二手市集拍賣，由改變消費習慣開始，不僅能讓既有的資源有機會再被利用，同時也是鼓勵民眾以行動建立永續生活，攜手縣民共創循環經濟。

臺東縣環保局指出，「熊廢」也是臺語「俗賣」的延伸，市集中的物品千百種，售出的理由有的是櫥櫃滿了、不愛用了、小孩長大了，或是前男(女)友贈送的禮物，原因百百種，但都是曾經被賦予愛的物品，曾經的舊愛經過轉售後成為他人的新歡，讓二手市集不單只是「斷捨離」，而是透過市集讓這些物品可以重新被定義，延續的不僅是物品本身的使用價值，更是把對物品的愛與珍惜繼續延續下去。

環保局進一步說明，活動當日除了有「熊廢二手市集」，也有無塑美食、環保DIY體驗區、公益義賣區及永續方舟館開館等多元豐富的環保活動，歡迎親子團體周末帶著環保餐具來環保局放電、挖寶趣。減廢不只是口號，而是在日常生活中養成的一種習慣，歡迎民眾踴躍參與，以身體力行實踐減廢生活，愛地球也愛臺東。

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