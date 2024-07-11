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台東成功分局新進警力將上線　3特考生完成實務訓練

▲台東成功分局新進警力即將上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東成功分局新進警力即將上線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警察局成功分局迎來3位新血，這批特考班新進同仁即將於7月合格實授，正式加入維護治安、交通安全及為民服務的行列。這3位1男2女的年輕警察在今年年初從警察專科學校畢業後，被分發至成功分局新豐派出所，接受為期6個月的紮實實務訓練，為推動警政工作注入新的動力。

在這半年的實務訓練中，新進同仁們接受了全方位的培訓，內容涵蓋值班、巡邏、備勤、臨檢、勤區查察及守望等各項警務工作。他們不僅學習了基本的執勤技巧，更從資深學長姐身上汲取了寶貴的實戰經驗。

3位皆來自不同縣市齊聚一堂，其中來自屏東的男警龔士雅說，經過這半年的實務訓練，從學長身上學到很多取締交通違規的技巧，希望將來也能獨當一面，做好警察工作！來自臺南的女警陳芳玲說，面對每一件事情都要做好做滿，才不會延伸後續更多的問題，期許自己在未來能成為優秀的警察；另一位來自臺北的女警阮暄賀說，這段期間印象最深刻的是跟學長一起偵辦酒駕案件，該犯嫌因家境貧困，學長二話不說立即協助申請張榮發基金會急難救助金。希望未來自己能成為一位有溫度的警察。

新豐派出所所長呂凱寰表示，作為轄內受理案件數最多、工作最繁重的單位，為這些新人提供了最佳的學習環境，讓他們能夠在實際工作中驗證並運用在校所學的理論知識。

成功分局分局長龔士哲對這三位新進同仁的表現給予高度肯定。他表示：「實習的目的在於讓學員將理論與實務相結合。這三位同仁在訓練期間表現優異，學習態度積極認真，相信他們在工作經驗的傳承、工作技巧的學習及各項警用裝備的操作使用等方面都有很大的收穫。」

龔士哲同時期許這些新進警力能夠勇於接受未來的挑戰，不斷精進自己的技能，為社會貢獻所學。他相信，這批新血的加入將為成功分局帶來新的活力，進一步提升警務工作的效能，為維護地方治安貢獻力量。最後龔分局長還打趣地說，實務訓練生龔士雅與自己並無親戚關係，只是名字剛好相差一個字，有如異父異母的親兄弟，能同在成功分局一起服務，真是難得的緣份！

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