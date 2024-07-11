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社會 社會焦點 保障人權

台中「瘋狂慣竊」終被收押！開車衝撞警10多次　2周被開33槍

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中慣竊柯嫌衝撞警察10多次，近日大鬧中台灣，終於聲押獲准。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一名柯姓慣竊8日偷車被攔查不服，竟開衝撞圍捕員警10多次，導致4名員警受傷，警方連開24槍反擊，將人逮捕。不過事實上，柯嫌早就大鬧中台灣，2周內因為逃避追緝，已被警方開了33槍。柯嫌昨晚被依殺人未遂、妨害公務以及竊盜等罪移送台中地檢署，檢方聲押，今日台中地院認為柯嫌有反覆實施之虞，裁定羈押。

41歲柯姓慣竊在台中犯下多起案件，光是6月底至今，就先後在北屯區偷竊3輛車亂竄。6月26日，柯嫌在北屯區偷車返回南投老家，加速衝撞警方攔截點，被開9槍；本月3日，柯嫌又再度偷車前往大甲區，聲稱要向鎮瀾宮媽祖祈求「快點找到工作」，結果警方用包夾戰術逮人。

但柯被移送地檢署後都被交保，8日晚間，柯嫌又再度偷車，一路往神岡區疾行，線上警網攔捕，一路追緝到沙鹿區一處死巷，柯嫌突然情緒激動，聲稱「拉你們一起死」，便開車朝4名員警衝撞10多次，其中一名魏姓員警還因此骨盆腔受傷，警方當場開24槍，終於制伏柯嫌。

▲柯嫌8日又開車衝撞警察，害4員受傷。（圖／ETtoday資料照）

柯嫌在事發當下右小腿中彈，被緊急送往醫院開刀治療，直到10日才被帶回警詢，昨晚被依法送辦，今日終於聲押獲准，免於在外流竄成為不定時炸彈。

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