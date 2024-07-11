7／25「萬安47號演習」　東港警呼籲：觀光景點活動也停止

▲東港警分局因應萬安47號演習舉辦分工協調會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局執行113年軍民聯合防空萬安47號演習，特於今(11)日早上，廣請邀轄內各機關、學校、公司、團體及所屬義警、民防、義交、志工等召開期前分工協調會，以期屆時全體動員，提高防空避難等應變機制。

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113年南部地區軍民聯合防空萬安47號演習訂於7月25日(星期四)13時30分至14時止實施，這次演習採預告演習實施30分鐘之防情傳遞、警報發放、人車疏散及交通管制等實作演練。演習警報發放後，人、車一律接受軍、警及民防人員引導，進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所（含居家者）緊閉門窗（簾）、避免人員進出，並配合交通管制作為。

這次東港鎮東興國小接受驗證防空警報發放後，防空疏散避難設施主動開放，民眾實際進入避難演練，續於防空警報解除後，14時至14時30分由東興國小實施30分鐘「戰時災民收容救濟站」開設演練。

東港警分局呼籲，演習適逢暑假旅遊旺季，轄區內有大鵬灣國家風景區、小琉球國家風景區、東港東隆宮、東琉線航運碼頭及東港華僑魚市場等多處觀光景點；各景點於演習期間停止一切廟會、觀光及水上活動，往返小琉球船舶照常行駛、靠離，下船旅客、接送親友人車，仍須實施防空疏散避難。