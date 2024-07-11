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寶蓮禪寺捐1000件反光背心　里港長輩交通安全更有保障

▲高樹鄉寶蓮禪寺地靖法師捐贈1000件人車兩用反光背心給長輩使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高樹鄉寶蓮禪寺地靖法師捐贈1000件人車兩用反光背心給長輩使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑65歲以上高齡者騎乘「電動代步車」日益普及，但代步車的車體防護裝置較為不足，加上年長者面臨交通突發狀況常反應不及發生危險；屏東縣高樹鄉寶蓮禪寺地靖法師特持善念製作1000件人車兩用反光背心捐贈里港警分局協助發送予需要的長者；里港警分局分局長温基興9日率領各所同仁舉辦回贈儀式，親頒感謝狀感念寶蓮禪寺地靖法師，守護鄉民交通安全的善行義舉。

▲高樹鄉寶蓮禪寺地靖法師捐贈1000件人車兩用反光背心給長輩使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高樹鄉寶蓮禪寺地靖法師捐贈1000件人車兩用反光背心給長輩使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局交通組組長林中安指出，這次製作人車兩用的反光背心，不僅老人家能穿上身，也能「穿」在電動代步車的椅背，希望能提高老人家步行或騎乘電動代步車上路的安全性。背心的發送方式係以各派出所轄區內，有長者使用代步車，且需要反光背心者，即由員警前往發放協助穿戴。

另將透過交通安全宣導活動及利用社區治安座談會之方式，深入各鄰里發放，屆時長者們外出，即可將反光背心穿戴於身上或是代步車上，提高顯見度以增加安全性。

分局長温基興表示，十分感謝寶蓮禪寺對守護鄉親及警政業務的支持，並呼籲民眾，電動代步車在道路交通安全規則視同「行人」，老人家做為活動的輔助器材，仍應遵守道路交通安全規則的相關規定，而長者夜間或凌晨外出時，還請務必穿著亮色衣物，以提高自身安全，這項加強長者安全之措施如成效良好，將持續辦理。

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