「仲夏寶島號」7／13啟程　台鐵公布24處蹲點拍攝熱點

▲台鐵「仲夏寶島號」7月13日啟程，以國寶SL「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂再現風華。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵「仲夏寶島號」7月13日正式啟程，暑假預計開行6趟車次，今年以國寶SL「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛於玉里至台東間，台鐵公司今也公布24處「恭候女王駕到」蹲點攝影熱點，包括玉里客城橋下稻田等拍照點，不過台鐵也提醒民眾拍攝時不要入侵軌道和路線。

一期一會的鐵道盛事「仲夏寶島號」7月13日正式啟程，台鐵規劃，今年「仲夏寶島號」以國寶SL「蒸機女王」CT273蒸汽機車附掛車廂，行駛玉里-台東間，沿途伴隨金黃稻海、拔地而起的叢山、寧靜悠遠的聚落，以及在地特色車站建築景色，車票一開賣即造成搶購。

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為讓沒搶到車票民眾也能參與「仲夏寶島號」鐵道盛事，台鐵公司今也公布「蹲點恭候女王駕到」24處拍攝熱點，包括興農陸橋、玉里客城橋下稻田、東里舊站月台、東里竹東間97K處、長良陸橋等。

▲▼台鐵今公布「仲夏寶島號」蹲點拍攝熱點以及時刻表。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，今年還沒搶到仲夏車票的民眾，還有另類參與方式，可蹲點「恭候女王駕到」，台鐵特別精選沿線最美地點，等候女王蒸汽火車來臨時按下快門，在花東稻海中、鐵橋下、公路旁、轉角處與女王不期而遇。

不過台鐵公司也提醒民眾，拍照時請注意自身位置，切勿侵入軌道及鄰近周邊，以確保安全。