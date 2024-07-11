屏東縣無號誌+閃光路口事故　半年3925件...釀27死

▲無號誌路口未停讓引發交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在無號誌路口，常有車輛因未依規定停讓造成事故發生，並導致傷亡，根據屏東縣政府警察局統計，屏東縣今(113)年1月迄今，因車輛於無號誌路口及閃光號誌路口未停讓所致交通事故共發生3925件，造成27人死亡、3319人輕重傷，顯示民眾對於路口停讓觀念仍有不足。

屏東縣政府警察局表示，閃光號誌以及停、讓標誌、標線明確區分道路幹道與支道，遇有閃紅號誌及停止標誌、標線時，幹道車須減速慢行，支道車須減速至完全停止確認無車輛通過後再開；遇有「讓」之標誌標線時，支道車則須減速慢行或停車讓幹道車先行通過，方能再開。

另在無號誌路口，或沒有設標誌、標線或號誌區分支線道、主線道時，「少線道」應禮讓「多線道」先行，例如單線道的車輛，遇到兩線道的車輛，就需要先停讓，等待多線道車輛先行通過；而車道數相同且同為直行車或轉彎車時，「左方車」應禮讓「右方車」先行，且「轉彎車」應禮讓「直行車」先行。

縣警局局長戴台㨗呼籲民眾，警察局特別重視「無號誌路口停讓」觀念之宣導，為了避免憾事發生，駕駛汽車或騎乘機車的民眾，請記得行經路口要禮讓，務必減慢速度或停止，更要提醒駕駛人在路口看到停標誌（線）或閃光紅燈時，就表示你正行駛在支道上，必須停車確認橫向幹道沒有來車或行人後，才能通過路口；警察局也將持續執法，期能建立駕駛人的停讓觀念，避免發生交通事故。