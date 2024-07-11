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中華醫大積極拓展海外產學交流與實務見習　孫逸民帶隊赴日簽署合作意願

▲中華醫大校長孫逸民（前排右五）等拜會日本宮崎縣立飯野高校，雙方並簽署合作意向書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大校長孫逸民（前排右五）等拜會日本宮崎縣立飯野高校，雙方並簽署合作意向書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學積極拓展海外產學交流與實務見習，孫逸民校長利用暑假親自帶領團隊前往日本進行為期一週的訪問交流，除了拜會長野縣松本市和九州宮崎縣蝦野市地方人士、松本大學、宮崎縣立看護大學，也與飯野高校及株式會社terra簽署合作意向書，攜手健康產業人才培育。

孫逸民校長偕同長期照顧經營管理系副教授王靖婷、大學社會責任（USR）計畫成員野口英佑一行，7月1日至7日遠赴日本進行海外產學參訪交流及探視學生在日本企業的見習成果，此行除了拜訪本州長野縣松本市、九州宮崎縣蝦野市、松本大學、松本協立醫院，並受邀參加第一屆信州、台南產學合作交流會，也與人才培育特質和中華醫大相融的宮崎縣立飯野高校簽署合作意向書MOU，雙方將強化師生交流學習，今年8月飯野高校就有第一批學校前來華醫進行學習。

孫逸民校長表示，中華醫大積極拓展海外產學合作交流、提高學生國際移動力，目的就是希望華醫畢業的學生不僅是國內企業愛用，也能獲得國外企業的延攬。這次赴日參訪交流，特別前往探視正在日本株式會社terra見習的10位學生，雖然只是利用暑假的短期見習，但學生的表現深獲該會社董事長池內學的讚賞，認為華醫的學子主動積極、學習態度佳，樂予和中華醫大簽署企業合作協議MOA，共同追求台日合作的未來願景。

▲中華醫大校長孫逸民（前排右五）等拜會日本宮崎縣立飯野高校，雙方並簽署合作意向書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

孫逸民校長等一行也拜訪松本大學清水一彥校長和松本廣域連合政府中野嘉勝副市長、松本協立醫院佐野達夫院長，並受邀參加第一屆信州、台南產學合作交流會，與松本大學及當地企業就健康營養、餐旅及社區健康支援上的合作進行意見交流。

結束松本市的參訪行程後，孫逸民校長與團隊接受宮崎縣蝦野市村岡隆明市長的邀請，繼續搭機前往九州宮崎縣，拜會蝦野市公所、宮崎縣立飯野高校光神省三校長，與村岡隆明市長、副市長、議員、企業界及學術界代表進行深入交流，向與會人士簡報中華醫大的校園環境和豐富的學術活動。

值得一提的是，在宮崎縣地方人士安排下，孫逸民校長一行參訪宮崎縣立看護大學，與該校校長鶴美佐子校長共同探討在醫療護理領域的跨國合作機會。長鶴校長讚揚中華醫大憑藉在「遠見雜誌USR-在地融入組」首獎的卓越表現，已在日本引起關注，期待未來進一步的深入交流。

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