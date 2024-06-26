「花蓮好Ｑ」升級！攜手台東金幣互通　饒慶支持鈴盼花東好

▲▼花蓮縣政府「數位有購力 振興拚經濟」振興記者會，台東縣長饒慶鈴出席支持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年推出升級版「花蓮好Ｑ」，並於25日上午舉行「數位有購力 振興拚經濟」振興記者會，除花蓮好Ｑ系統全面升級外，強化城市幣交流運用，首波活動將與台東縣政府攜手跨域合作推動雙方城市幣互通交流，台東縣長饒慶鈴也率團蒞臨現場支持響應。

縣長徐榛蔚表示，對於饒縣長特別來到花蓮的支持相當感謝，花蓮縣先前已有「花蓮好Q」的虛擬貨幣，透過這次的機會升級為城市間的點數互通，也能在這個平台上提供鄉親更好的公共服務，觸及更多消費者、人民接收最新政策資訊，同時也能夠透過平台使用的行為數據，在未來施政方針上更能規劃符合鄉親需求的政策。

台東縣長饒慶鈴表示，台東金幣的使用者本身就有16萬人左右，也有很多是外地遊客，透過平台推廣將此資訊告知用戶，共同振興花東經濟，花蓮好，台東也會更好！

花蓮縣政府與台東縣政府攜手跨域合作城市幣互通，共同應對0403強震對花蓮的重創。透過持有TTPush（台東金幣）的民眾可在台東和花蓮的特約商店消費。同時，藉由數位發展部數位產業署的「普及智慧城鄉生活應用計畫」，推動花東地區跨域合作，營造更多合作契機。希望透過數位點數互通吸引民眾到訪花蓮，至花蓮特約店家觀光消費，促進觀光業的復甦。

▲台東縣長饒慶鈴表示，共同振興花東經濟，花蓮好，台東也會更好！

花蓮縣從6月開始進行城市幣特約店家的招商，目前已有超過百家商店報名參與，集結在地觀光旅宿、在地特色伴手禮、商圈夜市及優質業者等一同響應，此外，特約店家還將提供多元支付收取花蓮好Ｑ與台東金幣，以方便民眾更安全且便利的消費模式，數位生活服務普及，打造實用簡易的數位城市。

首波活動將於7月2日暑假期間在花蓮火車站啟動，預計發放每位會員城市幣點數1,000點，讓持有城市幣的民眾可在花蓮特約店家享有折抵消費。民眾享優惠、店家享營收，政府與民間串聯及企業響應ESG，鼓勵全台消費者支持花東兩地店家，打造在地點數經濟生態圈。同時提供線上、線下都能支付的在地經濟模式，將帶給您不一樣的消費體驗。

