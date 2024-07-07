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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸大學生暑期交流陸續啟動　溫州「甌文創」研學營150師生參加

▲浙江溫州舉辦「甌・文創之旅」研習營。（圖／主辦方提供）

▲浙江溫州舉辦「甌・文創之旅」研習營。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

進入7月，大陸多地紛紛舉行兩岸青年夏令營等活動，希望藉由台灣學生在大陸的所見所聞，推動了解和互信基礎。其中，溫州「甌・文創之旅」研習營在4日浙江東方職業技術學院正式開營，共計約150名來自兩岸的大學師生參與，期間將透過5條線路，從旅遊、產業及青創等不同領域進行交流。

▲浙江溫州舉辦「甌・文創之旅」研習營。（圖／主辦方提供）

據了解，「甌・文創之旅」研習營分成5個小組，兩岸大學生將體驗甌窯製作，探訪蒼南黃金海岸線、樂清雁蕩山等地，參訪溫州台商科技產業園、溫台融合發展青年創業基地等，過程中還將舉辦兩岸優秀青年沙龍、大學生聯誼會等活動，體驗甌越文化。

身為地主的浙江東方職業技術學院王同學表示，能認識到這麼多來自台灣的朋友，感到非常高興，「希望在未來5天時間裡能夠一起共同學習進步，並將這次研學營的收穫和感受分享給更多人。」

參與研習營的台灣學生則提到，第一次到溫州，感覺氣候、環境還有校園氛圍都讓人覺得很熟悉，沒有距離感，「接下來將感受溫州甌越文化、人文風情，在研學中體驗溫州民俗文化和創業就業環境。」

浙江東方職業技術學院副校長劉玲玲表示，學校將全力支持此次研學營的活動，「為兩岸青年學子提供一個展示自我、交流思想的平台，共同書寫兩岸青年的新篇章。」

「甌・文創之旅」暑期研學營至今已舉辦六年，期間雖受疫情影響，仍成為增進兩岸青年相互了解、促進文化交流的重要平台，研學營主打創意及溫州文化內涵的活動，致力傳承中華優秀傳統文化和創新文化研學。
 

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