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Netflix與金馬合辦「視覺特效工作坊」　創造視覺特效產業深度國際交流

▲▼Netflix,金馬,視覺特效工作坊,國際,交流,韓國。（圖／業者提供）

▲金馬執委會學員參與Netflix和金馬聯合舉辦的韓國視覺特效工作坊。（圖／Netflix提供，下同）

生活中心／綜合報導

Netflix與金馬執委會在文化部影視及流行音樂產業局特別補助之下，於7/8在韓國首爾聯合舉辦「韓國視覺特效工作坊」，希望透過本次工作坊帶給台灣影視特效工作者更豐富的實務技巧及國際視野，金馬執委會更推派了包含視覺特效的中前期規劃、後期製作、導演、製作人等近30位學員共襄盛舉。

本次韓國視覺特效工作坊邀請4位擁有多年視覺特效製作經驗，曾負責多部韓國原創作品如《Sweet Home》、《殭屍校園》、《芭蕾復仇曲》、《魷魚遊戲》、《單身即地獄》、《寧靜海》等內容的韓國特效團隊負責人，包含Netflix韓國視覺特效與虛擬製作總監朴成勇（Sunny Park）、視覺特效經理申榮敏（Yeongmin Shin）、虛擬製作經理金蕙珍（Jin Kim）以及特效生態系計劃發展經理黃丞晙（Stephen Hwang），給予參與者第一手實務教學；而近30位參與者不僅透過工作坊和Netflix視覺特效團隊進行深度交流，汲取Netflix國際平台的工作流程及實際技術知識，也實地參訪韓國當地特效製作工作室與LED虛擬攝影棚。

▲▼Netflix,金馬,視覺特效工作坊,國際,交流,韓國。（圖／業者提供）

▲特效產業從業人員於工作坊討論，並與講師進行深度交流。

參與Netflix影集《乩身》的再現影像視覺特效總監郭憲聰表示：「現在因《乩身》正與Netflix密切合作，所以對於分享的內容都能感同身受。其中最明顯的差異為Netflix在與特效公司的協作上，能與大家一起討論並解決。通常在製作公司與特效公司的溝通上，可能無法將訊息有效傳遞，但Netflix在整體的工作流程上扮演居中協調溝通的角色，讓工作能向前推進與突破。此次身為特效工作者很榮幸能參與這次的工作坊，也期待台灣整體特效與後期環境能越來越上軌道。」

沸騰映像股份有限公司視覺特效總監，同時也是Netflix影集《模仿犯》特效師的凃維廷則表示認為：「Netflix韓國團隊在視覺效果的產業中扮演了關鍵角色。我個人認為，Netflix對於每個案子的專業管理和策略性合作，正是韓國能夠不斷產出高品質作品的原因之一。今天虛擬製作技術正在席捲整個行業，為娛樂產業的製作流程帶來巨大變革，期待從而提升整體製作水準和競爭力，在這個競爭激烈的市場中找到自己的優勢，實現更高質量的創作。」

▲▼Netflix,金馬,視覺特效工作坊,國際,交流,韓國。（圖／業者提供）

▲Netflix特效團隊彙集視覺特效、虛擬製作，給予第一手的實務教學。

2023年華語電影票房冠軍《關於我和鬼變成家人的那件事》與今年將於Netflix上映的衍生影集《正港分局》的程偉豪導演參與工作坊後分享：「這趟交流見識到Netflix對於一起合作原創內容的製作公司，在後期製作的給予很多協力，令人印象深刻，這對於製作團隊拓展製作經驗非常有幫助。透過這次的交流，也讓我發現其實台灣的虛擬製作一直在路上，期望很快能接近韓國的虛擬製作技術。」

Netflix韓國視覺特效與虛擬製作總監朴成勇（Sunny Park）則分享回饋：「我很榮幸能在Netflix與台灣金馬團隊合作舉辦的視覺特效工作坊中與產業中的從業人員交流。藉由我們4位講者的分享，希望能把Netflix的實務工作經驗分享給大家，也期待未來能在更多台灣的影視作品上，看到更多不同的特效成果，進而能為台灣的特效產業帶來正向的影響。」

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關鍵字：

Netflix金馬視覺特效工作坊國際交流韓國

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