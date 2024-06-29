臺東、花蓮地方創生連線　交流復甦經濟解方

▲臺東、花蓮地方創生連線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東推動「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」地方創生計畫，第2場「媒合交流小聚」於日前在臺東縣政府舉辦，主題為「臺東、花蓮跨域串連」，邀請「花蓮將軍府1936園區」主理人任聿新組隊到臺東與在地團隊交流，邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任嘉賓，一起參與交流小聚，共同討論並提出震後復甦解方。

財政及經濟發展處章正文處長表示，0403花蓮大地震連帶影響臺東觀光經濟，衝擊發展中的地方創生能量，期待產業重啟步伐。透過跨域串連交流，重新思考臺東、花蓮區域經濟合作模式，深化花東一體認同感。

財經處指出，此次交流邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任嘉賓，由「花蓮將軍府1936園區」主理人任聿新帶隊，協同「練習曲書店/山海百貨」胡文偉、 「移居實驗事」鄭崴文、 「DoGa香酥脆椒」李威辰等品牌創辦人到臺東交流，分享花蓮地方創生團隊的震後韌性，促進臺東與花蓮的媒合串連，一起打造東島地方創生圈。

臺東縣政府長年推動地方創生，輔導、協助在地青年與地方共創永續之路，今年推動「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」，招募五組臺東地方創生隊，協助打造優質產品與服務，規劃多場跨域交流聚會。更多臺東產業創生資訊請關注「台東財經」粉專訊息。