金正恩豪華私人遊輪曝光　甲板配備泳池、滑水道媲美水上樂園

▲金正恩據傳個人擁有4艘專屬的豪華遊輪。（翻攝X@Lencyclopediste）

圖文／鏡週刊

美國商業衛星公司「Planet Labs」最近拍攝的衛星照片曝光北韓領導人金正恩的極樂遊艇，衛星照片顯示金正恩在元山市的海岸別墅前停放私人豪華遊輪，這艘遊輪長度為80公尺，並設有50公尺長的國際標準游泳池和滑水道。

綜合外媒報導，衛星公司「Planet Labs」於7月27日公布的衛星影像顯示，北韓領導人金正恩專用的豪華遊輪停靠在他位於元山市的濱海別墅前，這艘遊輪長80公尺、寬15公尺，甲板上設置50公尺游泳池與滑水道，宛如一座私人水上樂園，目前遊艇專門服務金正恩與其家人，但偶爾也會用來接待外國貴賓。

▲衛星照片拍到金正恩在元山市濱海別墅前停靠私人豪華遊輪，甲板宛如水上樂園。（翻攝X@KoreadailyUS）

朝鮮半島安全戰略研究員鄭成學（Jeong Seong－hak，音譯）就此推測，金正恩一家人會在夏季酷暑時期搭乘私人遊輪前往別墅避暑。然而，南韓統一研究院研究員趙翰範（音譯）推測，金正恩可能是在為即將到來的夏季假期測試遊輪，因為現場沒有看到金正恩的女兒金主愛（音譯）的蹤影。

據悉，北韓領導人金正恩名下擁有4艘專屬的豪華遊輪，長度分別為50公尺、55公尺、60公尺和80公尺。



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