岸田文雄、尹錫悅召開日韓會談　擔憂俄朝軍事合作帶來威脅

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄於美東時間10日在華府召開會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北大西洋公約組織（NATO）成立至今75周年，今年度的峰會於10、11日在美國華府召開。在此之際，日本與南韓以「印太4國」（IP4）身分受邀出席。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅在華府某飯店內舉行雙邊會談，雙方對於北韓（朝鮮）和俄羅斯的軍事合作表達高度擔憂。

根據韓媒《韓聯社》、日媒《朝日新聞》，尹錫悅、岸田文雄於當地時間10日下午在美國華府某飯店內進行35分鐘的日韓雙邊會談，是繼5月底在首爾召開的中日韓峰會後，兩人不到2個月再度見面，雙方談及俄朝合作帶來的負面影響，並認為日韓應該持續加強合作。

尹錫悅在會談上表示，「5月才在韓日中峰會上見過面，如今又再度見上一面，對此感到非常高興。岸田總理和我之間以堅韌的信任為基礎，推動韓日兩國持續達成緊密溝通、積累合作帶來的成果，對此我感到非常高興。」

尹錫悅提到國際情勢，「最近俄羅斯與北韓簽署全面性戰略夥伴條約，加速達成軍事、經濟等層面上的合作，不僅威脅東亞，甚至成為全球國際安全嚴重的隱患。面對變得更加嚴峻的國際安全情勢，我韓日兩國連續3年以『印太4國』（IP4）身分出席北約峰會，在戰略上具有相當大的意涵。」

尹錫悅繼續提到，「最近俄羅斯與北韓加強合作，凸顯出韓美日（美日韓）在大衛營合作上的重要性。韓日兩國和北約成員國達成緊密合作，最終證實了北大西洋的國防安全和東北亞之間密不可分，盼能和友邦團結應對。」

岸田文雄則表示，「考量到今日的國際情勢，我們兩國領導人以穩固的信任關係為基礎，互相分享對於戰略問題的看法。如此緊密的討論、合作，具有非常深遠的意義。在國防安全上，美國大西洋和印度太平洋是密不可分的關係。此次峰會成為北約和我印太夥伴之間深化合作的契機。」

岸田文雄期盼，此次北約峰會能夠和尹錫悅在北韓情勢和諸多國際議題等方面分享見解。