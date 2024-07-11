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韓國旅遊「3種店」絕對不要去　達人曝暗黑內幕：把你當肥羊！

▲▼中國遊客散客2018年帶著行李箱在首爾明洞街頭漫步。（圖／達志影像／newscom）

▲旅韓達人提醒，南韓雖然整體治安良好，但是觀光客仍需要特別注意不要誤入3種店。（示意圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

隨著自由行門檻越來越低，許多民眾出國旅遊時會選擇自己安排行程，不過少了隨行導遊在側，也有許多需要注意的點。儘管南韓距離近、治安普遍良好，但是日本籍南韓旅遊YouTuber「ハングルノート加藤」（HANGUL NOTE KATO）根據個人經驗提醒，前往南韓旅遊時有3種店絕對不能靠近，否則就會被敲竹槓或是引起不必要的麻煩。

暑假即將來臨，許多人計劃前往南韓旅行，而第一次去南韓的人可能會擔心在旅途過程中遇到麻煩，在過去10年曾造訪南韓超過50次的加藤則表示，南韓治安良好，自己也從未在南韓遇到被敲詐的情況。基本上，旅行的安全度和日本差不多。儘管如此，加藤也提醒，有一些店家絕對不要進去。

▲▼首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

▲在南韓如果遇到強行拉客的店家務必委婉拒絕。（示意圖／達志影像／newscom）

第一種店家是「賣假貨」的店。在明洞、南大門和東大門等知名觀光地，經常可以看到一些專門賣給觀光客的假貨店，這些店會販賣仿冒精品，然而即使只是個人使用，並非營利用，也很有可能在過海關時被沒收。因此，若有人向你兜售假貨，最好直接禮貌拒絕。

第二種是強行拉客的店家。在南韓的觀光地區，經常可以看到部分店家會強行拉客，例如走在路上突然把試用品抹在你的手上或強行拉你進店消費。在這種情況下，請保持堅定的態度，明確表示「不需要」。

第三種是在深夜邀請你去卡拉OK或是把傳單撒在大街上的店。尤其是暗巷裡，有時會遇到當地男性使用各種語言詢問男性外籍觀光客，「大哥，要去卡拉OK嗎？」這種情況下，通常是有陪酒女的店，而這些卡拉OK通常消費高昂，甚至涉及違法。因此，遇到這種情況，千萬不要跟著去。

另外，在鬧區的街道上也經常會看到一些隨地丟棄的傳單，這些通常是涉及性交易的店家廣告，因此絕對不要輕易聯絡這些店家。

事實上，南韓治安相對良好，不需要太擔心偷竊或搶劫等問題。但在觀光地區，還是要注意避免進入這3種店家，同時避免在陌生的地方夜遊。

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