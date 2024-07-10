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大陸 大陸焦點 特派現場

色狼假裝滑手機「尾隨回家」　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

文／鏡週刊

中國廣東省深圳市一名女子在深夜回家時遭一名怪男尾隨，當時女子獨自走在往住家的走廊上，雖已發現後方有人緊跟，奇怪的是，該女子卻不以為意，照樣用鑰匙開門。然而，當男子試圖跟著闖入時，卻被眼前出現的人嚇得趕緊轉身裝沒事離開。

近日微博瘋傳一段住宅走廊監視器影片，畫面為6日深夜11點多，該名女子獨自走向住家時，身後有一名男子低頭滑手機尾隨。女子到了住家門口，要準備用鑰匙開門時，轉頭看見這名男子，但男子依然在滑手機沒有反應。

女子開門前多次回頭看男子，還疑惑抬頭確認房號，男子依然不為所動站在她旁邊滑手機。女子接著也直接開門進屋，這時怪男試圖跟著進去，但腳才剛過門框就停了下來，隨即馬上轉身假裝沒事地離開。畫面接著出現女子的男友打著赤膊從門口走出，露出上半身結實肌肉，就這樣嚇跑尾隨者。

怪男假裝滑手機「尾隨回家」　女子淡定開門！他驚見這幕反悔落跑

由於監視器畫面中的女子行為實在不太尋常，發現有人尾隨居然還淡定地大膽開門，不禁令許多人質疑這是「擺拍」造假畫面；不過，女子隨後又PO出報警的回執條，證實事情真實性，而該名陌生男子目前也已被逮捕。

該荒謬又怪異的畫面在網上引起熱議，網友們紛紛留言：「出來的肌肉男真有安全感」「我本來以為能有多嚇人，直到看見那兩塊大胸肌」「感覺不像是陌生人」「真嚇人」「女孩子出門在外一定要小心」「怪不得那麼淡定，原來有個肌肉男就是安全感」「這是什麼樓啊隨便進」「獨居女性安全性最重要」「被抓到就好了，看著太恐怖了」


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