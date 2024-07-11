日本海自護衛艦「進入中國領海」！陸抗議　日媒曝：就在台灣旁

記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊「涼月號護衛艦」4日曾短暫航行於中國浙江省外海的中國領海，而此類事件極為罕見。當時日本艦艇在中國領海航行後，中方隨即要求離開。中國政府事後對此表達了嚴重關切，日本政府則表示，將透過外交與防衛渠道調查事件經過。

根據《共同社》報導，中國政府不滿日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」4日一度航行進入中國浙江省附近領海，因此對日本當局傳達嚴正的關切。在事件發生前，中國政府已公告將在該海域附近進行共軍的實彈射擊訓練。

外交內部人士透露，日本防衛省已接獲中方關切，並展開調查，包括對艦長問話等。日本政府也會透過外交與防衛管道，向中方告知調查結果。

根據《聯合國海洋法公約》，只要不做出損害沿岸國安全的行為，船隻可以行使「無害通過權」進入對方國領海。因此，「涼月號」的航行有很大的可能並未違反國際法。至於是否為故意行為以及航行意圖目前尚不清楚。日本政府內部人士則強調，「至少沒有任何法律問題。」

防衛省在接受採訪時表示，因涉及自衛隊內部運作細節，暫時不予回應。而中方內部則認為，涼月號航行於中國領海有可能是「蓄意的挑釁行為」，將持續進行詳細的信息收集與分析。

根據《讀賣新聞》報導，事發地點靠近台灣，當時中方將該地區指定為訓練海域。儘管《聯合國海洋法公約》認定軍艦等船隻在不危害沿岸國安全的情況下，有權利航行他國領海，但中國國內法律要求，外國軍艦進入領海時需事先獲得許可。

