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爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

▲▼ 臥室,小孩房,單人床。（圖／VCG）

▲父母堅信宗教力量，決定把女兒注射的胰島素劑量減少，接著完全不給藥。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一對夫妻檔深深相信宗教力量，儘管8歲女兒罹患糖尿病，依舊堅信可透過祈禱的方式，讓上帝治好她，結果女兒在多日沒有接受注射胰島素的狀態下，於2022年陳屍家中。此案本周開庭審理，死者父親被控謀殺、死者母親被控過失殺人，兩人出庭現身法院，均未聘請律師。

BBC等報導，8歲女孩伊莉莎白（Elizabeth Struhs）罹患第1型糖尿病，但父親傑森（Jason Richard Struhs）與母親克里（Kerrie Elizabeth Struhs）仍遵循教派避免使用藥物的主張，深信上帝會把伊莉莎白治好。

在2022年1月初，傑森與克里決定先把女兒注射的胰島素劑量減少，接著完全不給藥，伊莉莎白受盡折磨好幾天，出現飯後嘔吐等等的情況，陷入昏迷。但一家人並沒有把孩子送往醫院，反而是讓宗教組織的成員來家裡進行祈禱儀式，包括彈吉他、唱歌、祈禱等等，孩子最終陳屍在家中客廳的床墊上，死於糖尿病酮酸血症。

此案本周開庭審理，包括死者父母總計14名被告出庭，身穿囚服來到昆士蘭最高法院。報導指出，宗教組織領袖62歲的史帝芬斯（Brendan Stevens）與52歲的死者父親傑森被控謀殺，死者母親克里、死者21歲哥哥札卡里（Zachary Struhs）與其他人被控過失殺人罪。

由於案件的複雜度，此案不會有陪審團，只會有一名法官進行審判，審理預計持續3個月，將聽取60名證人的證詞。

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