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沒有高血壓、糖尿病！43歲男突「急性心肌梗塞」　醫師揪出壞習慣

▲▼心臟病,心臟疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子沒有高血壓、糖尿病，沒想到突發心肌梗塞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

突發心肌梗塞十分致命，因此管理自身健康相當重要。心臟內科醫師陳冠任分享，一名患者今年43歲，沒有高血壓、糖尿病史，僅有輕微高血脂，沒想到9日突發心肌梗塞，心臟血管中吸出大量血栓，進一步查找原因，他也找出最有可能的兇手，就是「抽菸」。

陳冠任在臉書粉專上分享，這名男子與他年紀相同，沒有高血壓、糖尿病等病史，頂多是輕微高血脂，沒想到9日突發急性心肌梗塞（NSTEMI），心臟的血管裡也有大量的血栓。

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▲▼心臟病,心,心梗塞。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳冠任探究原因才發現，最有可能的病因是長期吸菸。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳冠任說，這些血栓塞住了血管，導致血路不通，進而引發心肌梗塞，不過患者的身體狀況還算正常，讓他不禁納悶「到底是為什麼」。經過進一步查找，陳冠任抓出了最有可能的兇手，就是「抽菸」。

陳冠任表示，這名患者菸齡已有20年，長期以來維持著1天1包的頻率，香菸中的焦油、尼古丁會導致血液黏稠、血管發炎，讓心跳血壓都上升，長此以往就會增加血栓形成的機率，造成急性心肌梗塞。因此，陳冠任不禁提醒，家中若還有癮君子，務必要戒之、慎之，否則有些事情一旦發生，是沒有辦法後悔的。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

 
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