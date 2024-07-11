小心出國回不來！6國警示「赴中旅遊高度謹慎」　監視手機、拘留

▲北京街頭。（圖／CFP）



記者陶本和／台北報導

中國大陸近年增修「國家安全法」與「反間諜法」等法令，並發布嚴懲「依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」；而我陸委會則於6月底提升對中旅遊警示至「橙色」燈號。對此，盤整國際狀況，除了美國2023年已調整警示外，韓國、愛爾蘭、加拿大、澳洲、英國等國，近期都提醒自己的國人，赴中旅遊要提高警覺。

有關赴中國旅遊的警示，不是只有台灣有所調整，美國在2023年時，就因中國國安法，而提升中國的旅遊警示到第三級「非必要不要前往」。台灣則是今年在中國發布嚴懲「依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後，參考美國警示模式，由陸委會將赴中旅遊警示提升為「橙色」。

除了台美之外，世界各國也都做出調整，韓國國情院近期發出旅遊警戒，警示7月1日起入境中國可能被任意檢查手機、任意拘捕。愛爾蘭、加拿大、澳洲也於近期紛紛更新赴中國旅遊建議為「高度謹慎(high degree of caution)」。

在愛爾蘭政府方面，是在5月16日發出警告，提醒中國當局可能會對個人實施出境禁令，以阻止他們離開該國，並提醒此類禁令與拘留或監禁不相同，是中國法律程序的一部分，可能持續數月或更長時間。

加拿大政府方面，則於6月26日更新其旅遊建議，同樣提醒其國人「由於有任意執行當地法律的風險，請在中國保持高度謹慎。」並特別標示可能會有「網路審查及網路安全」的疑慮，提醒民眾通訊時可能受到監控，中國當局可能會審查電子設備上儲存或查閱的內容。

在澳洲政府部分，則是於7月1日更新旅遊提醒，建議澳洲人民在中國保持高度謹慎，並告知中國當局恐以「危害國家安全」為由拘留了外國人。澳洲民眾可能會在中國面臨任意拘留或遭嚴厲執行當地法律，包括國家安全法的風險。

英國政府方面，則是提醒民眾要注意中國政局及國家安全法，前往中國須注意對政治和文化的敏感度，若發表或者表達支持批評中國或中國當局的政治言論可能被視為非法。