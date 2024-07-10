台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

▲仲夏寶島號7月13日正式啟程，台鐵推出「剝皮辣椒風味雞便當」及限定商品。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

仲夏寶島號蒸汽火車由「蒸機女王之稱」CT273重磅開行，將7月13日正式啟程，預計共開行3趟車次，台鐵公司配合活動，當日推出獨具花蓮特色的「剝皮辣椒風味雞便當」，在玉里快閃店1日限定、限量販售50個，每個售價150元。

台鐵公司指出，「仲夏寶島號」CT273蒸汽機車附掛莒光號車廂，行駛於玉里至台東間，預計共開行3趟車次，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站，提供給民眾慢活的鐵道之旅。

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▲「剝皮辣椒風味雞便當」在玉里快閃店1日限定開賣，限量50個。（圖／台鐵公司提供）

為振興花蓮觀光，台鐵公司表示，首航當日於玉里車站快閃店限定販售，「簡約工字軌316不鏽鋼方型便當盒」售價650元，免費贈送扇庫停車再開提袋，限量30組。

台鐵公司並以CT273蒸汽機車為主軸，規劃蒸氣火車周邊商品，包含領帶夾、可愛造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌及童趣十足的造型微型積木、立體紙雕卡片等數款限定商品。

▲仲夏寶島號將在7月13日正式啟程。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，台鐵夢工場花蓮店限定推出自7月13日起至8月31日購買指定商品加價購活動，加價150元購買自行車魔術頭巾(售價349元)；加價99元購買太魯閣之美磁鐵書籤組(售價：150元)或保溫瓶專用束口袋(售價：120元)等。

另外，台鐵公司推出2024仲夏寶島號餐盒，「剝皮辣椒風味雞便當」在玉里快閃店1日限定，當日限量販售50個。主菜選用花蓮老字號品牌的剝皮辣椒，配菜有金針炒菇、青花菜、玉米筍、地瓜及特別調製的養生五色豆。