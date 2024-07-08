台中捷運「五線齊發」可轉乘火車站　李孟諺：研議縮短步行方案

▲立法院交通委員會考察台中機場捷運橘線轉乘動線規劃。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今（9日）赴台中考察交通建設，交通部長李孟諺指出，台中捷運路網「五線齊發」，綠線已在營運，未來將陸續推動藍線、機場捷運（橘線）、屯區環狀線（紫線）、藍線延伸太平等形成路網，並可與台中火車站轉乘，台中市政府如需台鐵用地，與台鐵公司共商研議縮短旅客轉乘步行方案。

台中市政府目前規劃藍線、橘線與火車站轉乘距離為320公尺。李孟諺說，考量鄰近尚有台鐵開發案進行中，台中市政府如需使用台鐵用地，建議可提出相關容積或其他補償等措施，與台鐵公司共商研議縮短旅客轉乘步行方案，也可為台鐵土地開發帶來人潮及商機。

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▲交通部長李孟諺視察台中交通建設。（圖／交通部提供）

屯區環狀線(紫線)可行性研究，範圍自北起松竹路軍福十六路路口的P01站，銜接烏日文心北屯延伸線G1站，南至文心南路－建國南路口的P16站，與台鐵大慶站轉乘，未來將與綠線、規劃中的綠線延伸銜接成環，並與橘線、藍線延伸太平等路線交會轉乘。

觀光署推動霧峰納入參山風景區管理處轄區相關計畫，以光復新村為發展中心，打造為低碳永續園區。參山處說，規劃以舊水圳路線串起霧峰的文化資產空間場域，將霧峰林家古蹟園區、光復新村、乾溪自行車道等景點串聯人行步道，形塑觀光主題。

▲交通部長李孟諺說明霧峰觀光廊帶。（圖／交通部提供）

李孟諺強調，近年來，台中地區的人口成長快速，並與周邊鄰近縣市形成超過3百萬人的都會區，其交通建設的便利性將成地方發展與促進產業升級的重要關鍵，請台中市政府團隊結合沿線周邊地方發展，進而創造多元財務及經濟效益。

他指出，透過今天的視察，發現霧峰不但是國家級的景點，更具有世界級的水準，若能將其納入參山處轄區，交通部將全力支持，也期待藉由景點多元性與豐富性形成觀光廊帶，吸引更多旅客造訪。