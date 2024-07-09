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瀕臨失傳！客家傳統纏花難敵塑膠　花蓮開課專業講師傳承工藝

▲▼花蓮縣政府為讓鄉親認識傳統纏花工藝，辦理纏花技藝體驗課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府為讓鄉親認識傳統纏花工藝，辦理纏花技藝體驗課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府為推廣客家文化，讓鄉親認識傳統纏花工藝，並加深對在地生活文化的了解，近日辦理了多場次的纏花技藝體驗課程，帶領本縣伯公照護站的長者們進入精緻美麗的纏花世界，纏花工藝在長者手上逐一綻放，深受長者喜愛與好評。

▲▼花蓮縣政府為讓鄉親認識傳統纏花工藝，辦理纏花技藝體驗課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚相當重視客家傳統文化的發展，為推廣花蓮在地纏花工藝，特指示邀集轄下客庄地區的伯公照護站據點，辦理纏花技藝體驗課程，期使能夠吸引鄉親們的興趣，進而保存花蓮縣的無形文化資產。

▲▼花蓮縣政府為讓鄉親認識傳統纏花工藝，辦理纏花技藝體驗課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府客家事務處處長潘乾鑑表示，纏花是一種結合剪紙、編織和刺繡的工藝技術，本次課程聘請專業纏花講師，於縣內客庄地區伯公照護站的多個據點，辦理纏花技藝體驗課程，讓纏花文化走入社區。

▲▼花蓮縣政府為讓鄉親認識傳統纏花工藝，辦理纏花技藝體驗課程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

纏花製作需要耗費大量的時間，製作者也須有耐心、細心才能完成精美的作品，而在繁忙的現代社會中，隨著時代的推移在工廠大量生產塑料花的優勢下，此項技藝已瀕臨失傳；因此，課程中除介紹纏花在早期生活上的應用情形外，也讓長者們能動手創作，親自體驗纏花文化的美好。

本次課程約有400位鄉親參與，年齡層在65歲到90歲間，每一位長者的眼力都非常好，手工動作也很靈敏，也能夠聚集專注力、全神貫注，慢慢地將棉線纏繞在葉形紙片上，長者們於親手完成鑰匙圈作品之後，臉上露出喜悅與滿意的笑容，瞬間溫暖了大家的心窩。本次課程讓長者身心靈都獲得滿足，符合聯合國永續發展目標(SDGs)第三項「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，未來縣府將持續發掘更多的客家傳統技藝產業，讓它走進客庄社區的每一個伯公據點。
 

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