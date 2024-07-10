潮州副站長槓酸民！PO「亮槍照」嗆聲　法院不罰：只是情境照片

▲邱副站長PO文槓酸民。（圖／翻攝自PTT）

記者劉人豪／屏東報導

台鐵潮州站邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」做為案例，日前與酸民槓上，PO出手持BB槍的照片開嗆「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我」，遭警方依社維法移送法院。屏東地方法院認為，沒有網友因此受到驚嚇、害怕，且邱副站長並非現場持槍，並未危害公共秩序、社會安寧，因此裁定不罰。

回顧事發過程，邱先前拍攝一部影片時，對站在通道出入口女乘客勸導無果後，一度爆氣喊「解除契約」，引發網路雙方論戰，有網友質疑邱的做法太超過。

邱副站長拍片回應，車站是公開空間，「她（被拍攝旅客）都不要臉了，在公開空間行動，很多人都可以看到，其他旅客都可以看到，公共空間不用打馬賽克，加上本身有錯的情況下，把它紀錄出來，大家就說是公審，若對方做的是好事，譬如幫助弱勢，把過程拍攝出來，這也就是公審嗎？」





▲邱副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網作為教育案例。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

然而，邱依舊氣不過，日前在個人臉書PO文開嗆酸民，直呼「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了。一個從國中高中倒數第一名，到國家考試三次上榜；下班進修EMBA，到班上第一名；從四次被政風調查，主張被保訓會駁回，到現在仍不喪志維護台鐵尊嚴、控告逃票仔；從有冷氣房的板橋到破舊梁裂沒冷氣的倉庫居住，就知道我內心的強韌了。」還附上一張自己手拿BB槍的照片。

警方認為邱PO照片的動作已違法，將他依違反《社會秩序維護法》函送屏東地方法院簡易庭。

簡易庭判決認定，邱因為不滿網友言論，才在網路上回應，回應內容中並無見恐嚇或威嚇不特定人的言論，照片應僅為加強堅毅態度的情境照片，並不是故意露出類似真槍的道具槍，此外，並無證據顯示有網友因此受到驚嚇、害怕，或感到人身安全備受威脅，尤其邱副站長於網路上傳的照片，並非現場持槍，對於社會安全並無重大致危害公共秩序、社會安寧之虞，裁定不罰。