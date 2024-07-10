民俗教育結合桌遊　打破時空限制學習「放鴿笭」

▲台南市文資處2023年帶領國小學童認識民俗「放鴿笭」，進而設計桌遊，於2024年發行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「放鴿笭」又稱「放粉鳥（紅腳）笭」，為台南市登錄民俗，目前在台南僅流傳於鹽水、新營、學甲一帶，此項民俗受天氣、氣候與鴿子生長時間所影響，每年約僅於3-5月農閒期間辦理，為讓更多人認識此項民俗活動，免受時空限制，台南市文資處2023年帶領國小學童認識民俗「放鴿笭」，進而設計桌遊，於2024年發行。

文資處並規劃教師研習及親子共學活動，搭配鴿笭紀錄影片，期能讓桌遊實際運用於教學現場，透過遊戲體驗學習此項民俗文化價值，不僅讓民俗教育能向下紮根，亦期望能拉近文資與民眾之間的距離。

「放鴿笭」是早期社會中農閒時的生活娛樂，是一種利用鴿子的歸巢本能進行短距離的負重比賽，村莊間透過賽鴿笭來交流聯誼，至今已有百餘年歷史，目前台南施放鴿笭部落數量計21個庄頭、12組對抗，為全台之冠；2014年台南市政府登錄「放鴿笭」為市定民俗。為持續讓更多在地學生及外地民眾了解地方傳統文化，文資處近年來持續開設相關推廣課程與活動，今年特於鴿笭舉辦期間拍攝影片，邀請文史工作者黃文博校長解說鴿笭賽的進行方式、由飼主現身說法介紹照顧鴿子的技巧，分享人與鴿子之間難能可貴的情誼、介紹為鴿子縫尾羽及掛鴿笭的秘訣。

文資處處長林喬彬表示，鴿笭民俗的推廣自實地走讀、學童設計桌遊、桌遊發行、影片拍攝至親子共學活動，一步步地建構鴿笭相關知識體系與教學教材，亦整合各階段成果至教師研習課程中，期能讓此項民俗實際進入在地學校課程中，帶動更多人了解及參與風貌多元的文化資產。也歡迎有興趣的民眾上網欣賞「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭影像紀錄」，認識人與鴿子所共同構築的獨特民俗。影片連結：https://reurl.cc/3XlrxX。