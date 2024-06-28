天天上學有錢拿！美學區鼓勵「別翹課」　一周全勤爽領1600元

▲加州一個學區推出全勤可領錢的政策。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國加州奧克蘭聯合校區（Oakland Unified）為了鼓勵學生「不要翹課」，推出超狂實驗計畫，只要保持一周上學全勤，就可以拿到每周50美元（約新台幣1623元）的獎金。

ktvu報導，該計畫在學區7間學校吸引近100人報名參加。為了獲取獎金，學生們絕對不能遲到或翹課，每周5天都必須到校上課，還要完成一項簡短的心理健康與體驗評估，並且與計畫負責人面談。

舊金山紀事報指出，2022年，該學區高達61%學生長期曠課，也就是每10天上學日裡至少1天曠課。因此，學區在新冠疫情結束之後推出這項計畫，就是為了提高學生的出席率。其中，20萬美元（約新台幣650萬）資金來自國家政策組織「教育優先」（Education First）、NoVo基金會、洛克菲勒慈善機構。

儘管參與學生的出席狀況確實改善了，儘管目前還沒有正式的分析結果，也不確定孩子們是否也積極學習，但學區官員抱持樂觀態度。

學區員工戈因斯（Kevin "AJ" Goines）25日受訪時說，一些學生曠課是因為沒錢搭公車上學，並非不在乎學業，「這就像是我們無法解答的經濟問題或挑戰。」