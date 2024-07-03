「班班喝鮮乳」9月上路！配送方式難解　團膳業：無車可送

▲從今年9月起，國小學童每周可免費喝兩次國產鮮乳。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

為降低紐西蘭液態乳零關稅輸台，對本土酪農產業衝擊，農業部與教育部合作，將從今年9月起提供全國2600多所國小、133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳，希望由團膳業者協助優先配送冷藏鮮乳。農業部日前邀集相關業者開會，但團膳業者表示，目前送餐車輛不具冷藏保鮮功能，無法協助配送。與會人士說，剩不到2個月就要開學，配送方式仍無共識，憂心影響上路時程。

台紐經濟合作協定明年生效，紐西蘭液態乳將可零關稅抵台，為帶動國產乳需求，農業部編列44億元經費，以4年為期，免費提供全國133.5萬名國小學童與附設幼兒園學生，每周喝2次國產鮮乳，每瓶鮮乳含冷鏈運輸費補助14元，農業部將撥款到縣市政府，再由乳廠、學校跟縣市政府申請。

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至於配送方式，教育部希望循營養午餐採購模式，若學校由團膳業者供餐，就由團膳業者協助配送；自辦營養午餐的學校則由乳品業者或合作社業者協助配送。

農業部日前邀集乳品大廠、酪農代表、團膳業者與國教署開會討論，農業部畜牧司副司長李宜謙強調，基於給孩子新鮮營養的健康食品，將優先提供國產鮮乳給學童，針對偏鄉、離島等冷鏈配送系統尚未完善的地區才以保久乳供應。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，若堅持提供冷藏鮮乳，團膳業者無法協助配送，因團膳車輛都採密閉保溫設備，車廂內溫度超過50度，「就算給我工錢，我也做不來」。他進一步指出，鮮乳配送時間也是問題，應與中午用餐時間有所區隔，否則一旦學生吃壞肚子，食安源頭要算在營養午餐還是鮮乳上。

一名與會人士表示，學童乳9月就要上路，剩下不到兩個月的時間，政策應該要很具體，日前才邀集產業界舉行首場會議，而且對配送方式與時間沒有聚焦，一旦團膳業者無法協助配送，若不改採保久乳，政策恐怕會跳票。

李宜謙表示，目前部分縣市都有供應鮮乳給學童，將持續與乳廠研討加強目前的配送系統，全力達成9月開學即供應學童乳的政策目標。