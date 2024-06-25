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社會 社會焦點 保障人權

幼童雨中拉機車狂喊「不要走」　台中失控爸踹兒...還拖行10公尺

▲台中失控爸狂踹子後騎車走人。（圖／翻攝社會事影音）

▲台中失控男在街頭狂推踹一名男童（右圖紅圈處）後騎車走人，全程都被民眾拍下。（圖／翻攝社會事影音）

記者游瓊華／台中報導

教養是身為爸媽一大課題，但教養之前，家長得先好好自控情緒，避免憾事發生。網路流傳一影片，台中南區忠明南路昨（24）日下午5點左右，一名男騎士當街管教就讀幼兒園的年幼兒子，無視當時忠明南路上車潮洶湧，不僅在機車上出手推小孩，甚至伸腿猛踹孩子不讓他上車，之後更直接騎走約5公尺，讓小男孩在雨中狂喊20多聲「不要！不要走！不要！」全程都被民眾拍下，影片PO網立即引發眾怒。

該段影片在網路上瘋傳，多位民眾拍下當時情況，只見機車上有兩名小孩，機車踏墊站著一名小女孩，後座坐著一個哭泣的小男孩。影片拍下，失控爸對著小男孩吼罵，小男孩疑似回嘴「我回去要跟媽媽說」，更是讓失控爸暴走，先硬將小男孩拖下車後，多次推開小男孩、作勢打人，孩子被推倒後再爬起哀求，失控爸之後甚至出腳踢飛孩子後騎車離開。

▲台中失控爸狂踹子後騎車走人。（圖／翻攝社會事影音）

▲當時忠明南路正值交通巔峰時刻，車潮洶湧，失控男無視危險，竟在車道上孩子踹飛。（圖／翻攝社會事影音）

過程中，小男孩嚇得全身顫抖，身上沒有雨衣，在雨中淋雨，狂求情喊「不要、不要、不要走」多達20多次，但失控爸仍逕自騎離，更危險的是，孩子想拉住機車未果，一度遭到拖行超過10公尺，之後追上機車後爬上車，影片也結束，網友無法得知後續狀況。

事發當時，整個忠明南路車水馬龍，失控男在大街的離譜行為，不僅已經涉及家暴，更是把自己與孩子置於險境。

據了解，警方已經聯絡上家長，也告知媽媽相關權利，媽媽表示目前暫不提出告訴及申請保護令，警方仍依職權通報主管機關續處。

社會局對此回應，家防中心清查通報系統及近期通報資訊後，確認目前沒有收到類似通報，所以還須追查影片主角的身分，釐清事件經過。社會局也表示，大人此舉可能造成孩子受傷，更會造成孩子身心恐懼。請家長善盡保護孩子之責，勿因一時情緒做出後悔的事情。家防中心將派員確認事件經過及孩子受照顧情形，評估是否有違反兒少權法。

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