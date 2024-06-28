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東方設計大學7月退場　傳「欠薪數千萬」遭教職員提告！教育部證實

▲▼東方設計大學,註冊率,學生人數,套房,東森房屋,路科,就業人口。（圖／記者陳建宇攝）

▲東方設計大學傳出欠薪爭議，教育部表示已進入法律程序。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

今年7月一口氣共4所私立大學退場，其中包括位於高雄市的東方設計大學，不過該校近日卻傳出教職員工的欠薪問題，金額甚至高達數千萬元，遭數名教職員工聯合提告。對此，教育部證實，校方因財務狀況不佳有與94名教職員工達成協議簽署減薪同意書，目前案件已經進入司法程序。

根據教育部的回應，東方設計大學欠薪問題的起因是該校當時財務狀況不佳，因此校方與94名教職員工達成協議，簽署了減薪同意書，該協議從2021年2月1日至2023年1月31日期間實施，期間學術研究費（專業加給）被調低，之後經過雙方協商，去年2月1日至6月30日，學校將減發的教師研究費改為借薪。教育部也指出，這段期間的借薪已於今年1月全數歸還。

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不過，有教職員工指控，2年前校方以「共體時艱」為由，讓他們簽下減薪同意書，然而去年校方卻宣布將於今年停辦退場，教職員工原本希望透過高教工會促成協調，歸還當時每人平均每月被扣的薪資，但是校方卻不願意補償薪資，因此教職員工才決定組成自救會提出訴訟。

對此，教育部27日表示，已依《私立高級中等以上學校退場條例》第14條規定解除全體董事職務，並於112年7月14日重組公益董事會。自112年7月重組公益董事後，教職員工的薪水全由退場基金墊付，目前並無欠薪情況。

教育部也強調，東方設計大學教職員工自2021年2月1日至2023年1月31日期間同意減薪一事，是經過雙方同意後所簽署的同意書。如今教職員工已提起民事訴訟要求補償，案件已經進入司法程序，後續處理校方將依據司法判決結果進行。

東方設計大學校長蔡匡忠則回應，尊重教職員工做出的法律行動，並期盼能夠持續溝通，彌平雙方的紛爭。不過他也強調，當時簽署減薪同意書的教職員工應為自己簽署的文件負責。

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