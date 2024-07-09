熱炒店必點炒青菜　老饕狂推「2種菜不踩雷」：一上桌就被搶光

▲熱炒店該點什麼青菜才是最頂的？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣熱炒店隨處可見，比起高檔餐廳，每道只要100元的熱炒，口味多種、價格親民，深獲台灣人的喜愛，就有網友指出，熱炒界中最美味的是高麗菜，不管是煮湯、做成包子內餡、清燙後淋醬都很好吃，貼文曝光，有網友認同，但也有人指出，「空心菜才是安全牌」、「在水蓮跟山蘇面前，都是渣渣」。

有網友在PTT發文，「熱炒青菜界的王者是高麗菜還是空心菜？」高麗菜不管煮湯、做成包子內餡，或是清燙後淋醬，都還是很好吃，尤其冬季的高麗菜清甜爽脆，「是其他青菜比不上的」。

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而空心菜感覺只適合熱炒，清燙或煮湯的空心菜，原PO形容，「口感就是一種很不友善的硬，完全沒引出菜的甜味和軟度」，而且空心菜煮熟後放久會變黑，一上桌就要趕快吃完，「果然還是熱炒高麗菜才是熱炒青菜界的王者嗎？」

貼文曝光，喜歡高麗菜的網友點頭，「高麗菜，要大火有鍋氣，香，家裡炒不出這種味，但會炒的師傅太少」、「高山高麗菜=炒青菜王者，尤其是用雞油去炒，真的無敵」、「高麗菜甜香甜香的，但不可以放醬油」、「高麗菜真的很強，還可以生吃當沙拉」、「當然是高麗菜，熱炒店炒出來的油亮又清脆」、「高麗菜很多人都愛吃，一上桌就被搶光」。

也有網友大推，「在水蓮面前都是在爭第二」、「水蓮笑而不語」、「豆苗屌打，可惜產季不長」、「水蓮或福山萵苣才是吧」、「山蘇也很讚」、「空心菜價格比較穩定，而且還能煮湯」、「空心菜牛肉，永遠的神」、「空心菜，亳無懸念」、「空心菜是嘎嘎頂」。

▼許多人愛吃炒高麗菜。（示意圖／資料照）

