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波音737「機體異常」急轉降桃機！　韓廉航178人班機延誤13小時

▲▼ 。（圖／翻攝自Flightaware、Flightradar24）

▲ 真航空班機緊急轉降台灣。（圖／翻攝自Flightaware、Flightradar24）

記者陳宛貞／編譯

南韓廉價航空公司真航空（Jin Air）一班往越南的客機7日飛行中機體出現異常，緊急轉降台灣桃園國際機場，機上178名乘客改搭替代航班抵達目的地，延誤13小時之久。

綜合《韓聯社》等韓媒，真航空LJ081航班機型為波音737-800，當地7日晚間9時10分自南韓仁川機場起飛，前往越南峴港，飛行途中卻發現機體異常，深夜約11時55分轉降桃園國際機場。

航空公司為178名乘客安排住宿及交通方式，並於隔天上午7時6分派出替代航班飛往台灣，載乘客前往峴港，較原定抵達時間延誤整整13小時。

從峴港飛往南韓釜山的LJ112航班使用同一架飛機，因此也受到影響，出發時間延誤約12小時。真航空也向該班機135名乘客提供當地住宿及交通方式。

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