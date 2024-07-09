晚安小雞「生活很忙」認識8國人！監獄過31歲生日：和阿鬧相擁哭了

▲晚安小雞在獄中第5個月了。（圖／翻攝自臉書／晚安小雞）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣直播主「晚安小雞」陳能釧，因與阿鬧在柬埔寨自導自演造假，遭當地法院判刑2年。昨晚，臉書粉專PO出他的親筆信，除了透露獄中生活很忙碌、規律，還認識了8國人，最後他也感性直呼，「我好想念台灣。」

「晚安小雞」臉書昨PO出他的親筆信，上面提到小雞已在獄中生活第五個月了，每天都很忙碌、規律，「在這認識了八國聯軍，有巴基斯坦人、英國人、俄羅斯人、柬埔寨人、韓國人、中國人、泰國人、越南人，其中我跟一位韓國人與英國人成為了好朋友，我們每天用英文對話，我用我的破英文徹底征服了他們，與其説征服，不如說他們跟我求饒，拜託別說了。」

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▲他親筆信報平安。（圖／翻攝自臉書／晚安小雞）

小雞也直言，「好想念台灣，4月時，我跟阿鬧很幸運地獲得一塊麵包，我們就在麵包外上寫，『生日快樂』，並畫上三根蠟燭，作勢吹了一下許願，儀式感很重要，這將是我們最難忘的生日，許完後我們不禁相擁而泣，但我相信經過此事，我們出去後會更穩重，從男孩轉變男人只需一件事一秒鐘。」

最後，他更感性說道，「我好想念台灣，想念我的兩個小猴子，想念愛婆...想念傑克森，想念哥姐，想念福胖達的三媽臭臭鍋，想念被罵控肉飯（不罵不好吃），或許等小雞回去，你們會看到不一樣的我！」