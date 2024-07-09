不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷　台人也好評：太會買

▲台灣一款零食受到全場日本人好評。（圖／喜歡的文具實在太多了授權引用，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

送日本人吃台灣一款零食，全場都超驚艷！文具粉專「喜歡的文具實在太多了」日前到日本參加筆展，出發前直接訂了一箱某款零食，塞滿半個行李箱，沒想到大受歡迎。貼文引發熱論，「這個真的真的好好吃啊！我囤了兩三包」、「你是最強台灣國民外交」、「好會買伴手禮」、「太會買了，這口味很特別。」

「喜歡的文具實在太多了」日前到日本參加筆展，7日在粉專貼出一張照片，只見一位日本阿北對著鏡頭笑逐顏開，手上還拿著一包零食。他就在文中表示，這包零食大受日本人好評，「令全場日本朋友驚艷的（香煎）荷包蛋口味洋芋片，不枉我耗了半個行李箱的空間。」

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看到照片後，許多台人紛紛笑讚他懂買，「我都說這包洋芋片是科技的力量」、「真的很像荷包蛋的『恰恰』」、「上週在超商買兩包，週末和家人一起分享，咬下瞬間的蛋味真的太神奇了」、「伴手禮小精靈是你？」貼文還引來部落客「迷妹有話對你說」：「就說了這個東西超適合送給外國人當伴手禮。」

事實上，有網友日前在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文請益，「最近要去日本大阪拜訪老朋友，想請教一下各位社友們，一般日本人喜歡台灣的什麼名產？」綜合網友評論，最受歡迎的是烏魚子，另外被提到的還有義美小泡芙、牛軋餅、茶葉、三點一刻奶茶等等。

※本文獲「喜歡的文具實在太多了」授權引用