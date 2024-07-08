正視消防員災後心理危機　南消第七大隊辦理自我療癒講座

▲為照顧警義消人員心理健康及心靈健全，台南市消防局第七大隊協同義消中正中隊，於7日邀請上善心理治療所，辦理「消防員在高壓環境下的自我療用」講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為照顧警義消人員心理健康及心靈健全，台南市消防局第七大隊協同義消中正中隊，於7月7日邀請上善心理治療所，辦理「消防員在高壓環境下的自我療用」講座，期待能讓警義消人員在面對高壓勤務後能有效處理壓力，提高心理韌性，能夠更好地執行下一次任務。

此次講座由上善心理治療諮商心理師李佳臻擔任講師，運用情境模擬回應現場狀況，幫助警義消同仁了解災害環境下的抗壓性。講座探討了因接觸過屍體、親眼目睹死者或重傷者、以及經歷過瀕死體驗而產生的痛苦影像、記憶和想法，並提供壓力引導和宣洩方法。講座中李佳臻心理師一一回答了警義消人員的疑問，講座過程中歡笑聲不斷，更讓消防同仁學到正確面對壓力的方式。

第七大隊大隊長石家源表示，消防員和義消在拯救別人時，往往疏忽照顧自己的心靈，未來將持續舉辦心理療癒講座，照護同仁的心理健康，讓同仁有更好的工作狀態。



消防局長李明峯表示，近年來發生多起重大災害，更不幸有多位消防員殉職，讓消防員出勤時的心理壓力更加沉重，此次講座讓警義消同仁學習在高壓環境時自我療癒，讓台南的消防員有健康韌性的心理來守護市民。