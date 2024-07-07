Lisa新歌MV拍攝地！　曼谷唐人街「陷火海」釀30傷

▲泰國曼谷唐人街大火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷唐人街作為BLACKPINK成員Lisa新歌〈ROCKSTAR〉MV的拍攝點，近日聲名大噪，沒想到當地卻在6日晚間發生大火，起火點附近約有30棟木造建築緊鄰，火勢相當猛烈，當地消防局出動40輛消防車前往現場灌救，所幸未造成人員死亡，僅有30人受到嗆傷。

▲泰國曼谷唐人街大火。（圖／達志影像／美聯社）



根據《曼谷郵報》報導，泰國曼谷唐人街6日晚間8時42分左右發生火警，起火店位於耀華力路（Yaowarat）上的佔地約3200平方公尺的Trok Pho社區，當地消防局出動約40輛消防車前往現場灌救。

由於該社區有約30間木造房屋緊鄰，火勢不斷延燒，在晚上9時01分左右蔓延至4個攤位，鄰近的新帝國飯店（New Empire Hotel）也受到影響，部分建物遭燒毀，消防人員也利用升降機救出多名房客。

為了救災安全，當局也封鎖了耀華力路部分路段，直到晚間11時16分左右火勢才受到控制，所幸多數居民撤往鄰近廟宇避難，僅有30人受到嗆傷，沒有人員死亡。

▲Lisa MV回曼谷唐人街拍攝。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）



BLACKPINK成員Lisa上月底公開新歌〈ROCKSTAR〉MV，這支MV在Lisa家鄉曼谷知名的唐人街耀華力路封街3天拍攝，街道兩側掛滿霓虹漢字招牌，是許多旅客到曼谷的必訪清單。