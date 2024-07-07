台中燒肉店火警1死1重傷　疑騎樓樑柱包材內電線走火！排除人為

▲消防局火調人員前往現場勘查，調查起火原因。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市向上路一家燒肉店昨（7）日下午發生火警，造成2名打工大學生逃生不及，其中1人傷重不治、1人命危。據了解，起火原因疑似是燒肉店與隔壁診所騎樓上方樑柱包材內的電線走火，火勢沿著樑柱一路悶燒到店家內部，警消已初步排除縱火。消防局火調人員今天上午重返現場調查，詳細起火原因及經過有待進一步釐清。

該燒肉店昨日下午4時許發生火警，警消獲報到場，在廚房內發現2名員工倒臥在地，沒有生命跡象，經送醫搶救，23歲彭姓男子恢復呼吸心跳，但20歲鄭姓男子不幸宣告不治。

經查發現，2人均是中山醫大學生，校方證實，彭男、鄭男為校內職安系的學生，趁著假日來到餐廳打工，卻遭遇憾事1死1重傷，相當遺憾，學校都有派師長到現場關心。

據了解，本起火警起火點疑為燒肉店與隔壁診所騎樓的樑柱，樑柱包材內佈滿電線，起火原因疑是電線走火。今天上午消防局火調人員前往現場勘查，針對該處取證，初步排除人為縱火。

▲騎樓樑柱包材內佈滿電線。（圖／記者白珈陽攝）



▲火調人員針對疑似起火點進行採證。（圖／記者白珈陽攝）



全案警方已報請相驗，鄭男家長今天前往警局製作筆錄，後續將配合檢察官相驗，以釐清確切死因。