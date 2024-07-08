鋰電池自燃起火造成透天厝損失　南消呼籲請謹慎使用

▲日前於台南市南區，發生一起臥室床舖附近鋰電池自燃起火案件，並造成透天住宅燒損，幸好消防人員及時滅火而未發生人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鋰電池為目前及未來電池主流，舉凡空拍機、汽車、機車、自行車、手機、筆電及電動工具等，皆須依靠鋰電池來供電，以維持運作，不僅國內經常傳出鋰電池自燃發生火災，連國外鋰電池事故亦時有所聞，實在得小心謹慎使用。

日前於台南市南區，發生一起臥室床舖附近鋰電池自燃起火案件，並造成透天住宅燒損。住戶發現後立即撥打119報案，消防車組到達時，發現巨大火舌伴隨著黑色濃煙由透天住宅3樓窗戶處竄燒出，並往4樓蔓延中，指揮官立即指揮所屬消防員進行逐層搜索及滅火攻擊，火勢順利撲滅，並未延燒鄰屋且無人員傷亡。

經消防局火災調查，發現係閒置之鋰電池電器，放置於床舖附近，發生自燃爆炸，引燃床鋪及棉被等易燃可燃物後造成擴大燃燒。鑒於鋰電池經常發生火災，消防局提供下列建議，在您選購或使用時多加留心，以降低鋰電池火災風險。

1、閒置或損壞之鋰電池、鋰電池模組或鋰電池電器，建議收納放置於金屬容器或回收交由專業人員處理，切勿隨意放置或堆疊放置。2、請選購具合格標章之鋰電池產品。3、鋰電池模組，勿自行改造，請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。4、鋰電池模組，充、放電時，周圍請勿放置可燃物，應保持適當距離之防火間隔，以防止鋰電池故障、失效，自燃發火造成延燒。5、鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池，以避免當安全裝置故障或失效時，發生「過充」情形而引發火災。

6、鋰電池模組，應避免摔碰或撞擊，尤其應避免穿刺。7、鋰電池模組，應避免陽光直射或高溫等環境。8、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常鋰電池模組移置無可燃物之安全處所。9、鋰電池相關產品發生火災，請撥打119報案，當火勢還小時可以初期滅火，建議以｢水｣來滅火(如室內消防栓、自來水管或容器裝水)，持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，請選購具合格標章之鋰電池電器產品，當鋰電池模組，充電完成時，應拔除插頭及鋰電池，以避免發生「過充」而引發火災。



消防局李明峯局長提醒民眾，閒置、廢棄或暫時不用之鋰電池應妥為存放，避免疏忽或任意丟棄，造成火災潛在危害，而一般住宅場所請設置住宅用火災警報器，提早警覺，以達成減少火災、避免傷亡及降低財務損失目標。