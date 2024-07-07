金門飆高溫！復國墩聚落「觀景台柱子自燃」　延燒雜草15平方米

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門飆高溫，知名景點復國墩聚落觀景台竟自燃起火！今天上午復國墩海邊觀景台傳出火警，消防人員到場後，發現附近有雜草在燃燒，立即撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺。初步了解，燃燒點從觀景台柱子自燃燒起，蔓延到周圍雜草，由於觀景台是全木地板，警消人員請海巡人員多加警戒，以免再燒起來。

▲金門復國墩聚落觀景台柱子自燃引發火警。（圖／林名揚翻攝）

金門縣消防局救災救護指揮中心於今(7)日上午10時35分獲報，指稱金湖鎮復國墩觀景台附近有雜草火警發生。指揮中心立即派遣第二大隊金湖各式消防車共計4車8人前往搶救，在消防同仁的努力之下，火勢很快撲滅控制，燃燒面積約15平方公尺，無人員傷亡。

消防局金湖車組抵達後，現場已有雜草燃燒，且波及一旁木製觀景台，在風勢助長下，火勢一度有擴大蔓延之虞，現場指揮官金湖分隊長許春祥立即指示所屬佈署1水線進行搶救，圍堵火勢蔓延，於強力水線攻擊下，約2分鐘即將火勢撲滅，整起火警燃燒雜草面積約15平方公尺，所幸未有任何人命傷亡情事發生。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋在此呼籲，使用火源時應謹記人離火熄，切勿任意燃燒雜草及垃圾。也呼籲鄉親，若未經允許燃燒雜草引發火災，將觸犯消防法第14條等相關規定，可處罰行為人3000元以下罰鍰，並亦可能觸犯刑法第175條規定，處1年以上、7年以下有期徒刑。

金門氣象站表示，金門整週都是炎熱的天氣，提醒大家防曬、喝水防中暑，請盡量避免中午的時段在戶外曝曬。