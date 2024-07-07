缺蛋剩蛋惡性循環！產學界批農業部：錯估禽流感疫情源頭管理失控

▲國內近期雞蛋生產過剩，蛋價崩盤。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為搶救蛋價崩盤，抑制雞蛋每日生產過剩，農業部本月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，7月將大規模淘汰180萬隻蛋雞，而且不限寡產老母雞，補貼金額至少2千多萬元；去年農業部為解決國內蛋荒，也啟動緊急進口雞蛋專案，因爭議不斷，逾5千萬顆進口蛋放到過期，也花了4千多萬元銷毀。產業界批評，政府源頭控管失控，才會導致不斷在「生產不足與生產過剩」惡性循環。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍直言，去年蛋荒，消費者一蛋難求，今年變成生產過剩，買氣低迷，「農業部要負最大責任」。他表示，往年種雞進口數量約26萬隻，農業部去年大量進口33萬隻種雞，今年紛紛投產，目前每日生產蛋雞逾3500萬隻，產量恢復，卻因為進口蛋政策衝擊消費者信心，買氣遲遲無法提升，導致產銷嚴重失調。

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中部蛋農也指出，去年5月蛋荒都已經到了尾聲，政府卻還在進口雞蛋、大量進口種雞，經過1年孵化養成後，新的蛋雞開始投產，產能迅速提升，但政府錯估疫情，以及淡季與旺季市場供需，導致目前產量過剩。他批評，去年雞蛋進口太多要銷毀，今年又因為種雞大量進口，又要花錢補貼淘汰蛋雞，浪費資源也浪費人民的納稅錢。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，蛋雞產業分工明確，從種雞場、蛋雞場到洗選場，只要管控好源頭，每日雞蛋生產數量應該很好掌控，去年禽流感疫情已經緩解，產業界就已經提出警告，但政府還是一直進口種雞，導致源頭失控，如今蛋價崩盤。

曾志超指出，從進口蛋專案到大量進口種雞，都凸顯政府政策短視，才會進口雞蛋來銷毀，種雞生蛋雞之後又宰殺，也讓台灣蛋雞產業不斷陷入「一下子缺蛋、一下子剩蛋」的惡性循環。他建議政府，未來應增加預警機制，不要等到問題出現才祭出各種「緊急專案」。

中興大學動物科學系名譽教授許振忠則說，農業與工業不同，容易受到天災與疫病影響，加上台灣市場不大，屬於淺碟經濟，數量稍微多一些或少一些，都會有影響，政府的責任就是讓人民都有蛋吃，但消費者對雞蛋特別敏感，政府在執行面上並不容易。他進一步指出，國內蛋雞業者進步與落後並存，藉此適度淘汰，回歸市場機制，也是徹底改善蛋雞產業的契機。