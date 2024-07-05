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新冠疫情再起！單週死亡增64例　藍委轟：政府不積極防疫

▲▼ 陳菁徽在立法院會國是論壇發言。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

▲陳菁徽在立法院會國是論壇發言。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

針對近日新冠疫情發展，國民黨立委陳菁徽今（5日）在立法院會國是論壇發言時表示，第六波Covid疫情已經襲來，衛福部官方也預估，七月中就診人數可達12萬人次，政府再不積極作為，即便在經歷疫情已經超過四年，卻依然用如此低效能的進度在執行防疫政策，如此疫情就不只是天災，更是人禍了。

陳菁徽表示，第六波Covid疫情已經襲來，衛福部官方也預估，七月中就診人數可達12萬人次，染疫人數則會來到6萬人。上週新增64例死亡病例，為此波疫情新高，較前一週上升6成之多。全國醫院急診塞爆。

陳菁徽指出，在後疫情時代與病毒共存已經是所有人必須學習的課題，這場天災已經造成太多的遺憾與苦難。根據WHO數據顯示，全球2020年的平均餘命因為COVID-19而退回2012年的水平，而台灣在2021、2022年的平均餘命也呈現負值，疫情造成的影響，遠比大家想像的還要嚴重。

針對上週五她與立法院厚生會共同召開「後疫情時代新冠防疫政策總檢討」公聽會，陳菁徽說，這些來自醫界/學術界第一線的建言都非常具體/寶貴，但她很擔心政府單位是否能夠聽取且執行。因為，衛福部其實有一個為期6年的「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫」總經費達到40億，結果今年第3年總計畫經費執行的達成率只有13.65%，3年計畫經費達成率也只有16.15%。三年才完成不到20%，難道剩下的3年可以一次趕進度80%嗎？

陳菁徽說，該計畫提到要建立藥物使用機制、要建立快速部署及分配機制、也要收集其他國家最新藥物儲備策略，這些全部都是公聽會上專家學者的建議。但是衛福部計畫執行進度嚴重落後。這個計畫公布在「公共政策網路參與平台」上，結果落後原因有7項，衛福部直接不演了，需要說明落後原因的分析，7項有6項衛福部直接躺平，分析寫『無』，包含，通報/應變能力、擴大民間參與、深化防疫旅遊觀念、儲備及管理流感抗病毒藥物及流感大流行疫苗、擴大儲備及有效管理個人防護裝備，全部都沒有「提供落後分析的原因」，也沒有「機關因應的對策」。

陳菁徽再說，新冠疫情可以說是這個世代最大的天災，但是政府單位不積極，不作為，即便在經歷疫情已經超過四年，卻依然用如此低效能的進度在執行防疫政策，如此疫情就不只是天災，更是人禍了。
 

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