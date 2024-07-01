「農粉幣」首日上路就當機　農業部：流量超乎預期

▲為振興花蓮災後觀光，農業部今起發放70萬份每張面額250元的農粉幣。（圖／花蓮縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

為振興花蓮震後觀光與農業發展，農業部今起發放70萬張、每張面額250元的「農粉幣」，提供遊客到花蓮商家實體消費時抵扣。但上路第一天就因為流量過大，導致系統當機，引發遊客跟店家抱怨。農業部表示，首日流量超乎預期，經緊急加大系統頻寬作業，已初步排除狀況，遊客可正常領幣、商家可正常收幣，未來也將視使用情況，不排除再加大頻寬。

農業部今天起至10月31日發放70萬張「農粉幣」，每張面額250元，有兩類人可領取：第一類是實際到花蓮旅遊的民眾，可以立即領幣使用，第二類是在指定電商平台消費滿千送1張，但使用「農粉幣」必須到花蓮店家進行實體消費才能核銷，目前配合業者已超過1500家。

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今天上路第一天，就傳出系統大當機，尤其在中午時段更出現消費者無法領幣、店家無法掃描條碼收幣情況，引發遊客和商家抱怨連連。

農業部農村水保署組長楊欣佳表示，上路第一天流量超乎預期，整個發放期間長達4個月，沒想到首日一早就出現領幣人潮，因為同一時間遊客上網領幣、店家也要上網收幣，導致頻寬不足，上午10點多已經加大頻寬，但到了中午仍大塞車，已請技術人員緊急再加大頻寬，下午2點多已初步排除塞車狀況，未來幾天也將持續監測使用狀況，將視情況是否再加大頻寬。

為振興花蓮災後觀光，農業部透過發放「農粉幣」電子票券獎勵方式，鼓勵消費者及遊客至花蓮縣電子票券合作業者進行消費抵用，以帶動花蓮縣農產品銷售及在地農業旅遊產業復甦，民眾可上網「農業易遊網」的「花現農粉，從心出花2.0」網路專區查詢使用方式。

▲振興花蓮災後觀光，農業部推出農粉幣。（圖／翻攝農業易遊網）