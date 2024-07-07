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獨／蛋價慘跌！蛋農賣雞求生　嘆補貼難止血：月虧30萬元

▲▼荷蘭出產的雞蛋被驗出含有殺蟲劑芬普尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲蛋價慘跌，蛋農血本無歸，只能賣雞斷尾求生。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊惠琪／台北報導

近三個月來，國內雞蛋生產過剩，蛋價崩盤，最新產地價每斤跌至25.5元，農業部啟動「緊急蛋雞淘汰計畫」，預計7月大規模淘汰180萬隻蛋雞，每隻補貼20元。但中南部有蛋農撐不住，直接變賣蛋雞，每隻喊出30元的低價，蛋農大嘆，農業部補貼無法止血，月虧30萬，「蛋下越多賠越多，只好賣雞求生。」

農業部與中華民國養雞協會本月啟動「蛋雞緊急淘汰計畫」，目標淘汰180萬隻蛋雞，為加速淘汰作業，淘汰對象不限寡產老母雞，淘汰1隻可獲20元補助金，盼從源頭減量穩定蛋價。不過，扣除淘汰蛋雞的運費、屠宰費後，蛋農實際拿到的補助款每隻只有9元。

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一名南部蛋農指出，現在雞蛋產地價每斤只剩25.5元，但飼養成本就高達27元，以他3萬多隻規模的蛋雞場，一個月要虧損30萬元，不但被飼料成本壓得喘不過氣來，雞蛋生越多賠越多，只好從上個月開始，「餵一天、餓一天，盡量不讓雞生蛋」，但連月虧損實在撐不住，只好拍賣蛋雞，每隻賣30至40元，斷尾求生。

該名蛋農指出，農業部雖然有淘汰蛋雞補助，但獎勵淘汰的價格有限，跟官方申請淘汰1隻只能領9元，賣掉1隻至少還有30元，目前已經賣掉2千多隻。他批評，去年缺雞，政府積極鼓勵蛋農復養，「現在養好養滿，蛋價卻崩盤了」，淘汰補貼根本無法止血。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，當初進雞成本每隻141元，現在淘汰1隻只能領9元補助，以往每隻蛋雞可以生個2年，現在被迫提前半年至1年淘汰，而這些蛋雞淘汰後，也只能化製銷毀，因為就連屠宰場的冰箱都塞滿了，根本無法處理淘汰蛋雞後續加工使用。

「飼料是壓垮蛋農的最後一根稻草」，黃榮珍指出，蛋雞飼料主要原料為玉米，玉米價格已經降價許多，目前每公斤現貨不到8元，飼料價格每公斤仍超過13元，雖然幾波調降，但降幅有限，將再請農業部協調飼料大廠降價6毛，否則將率蛋農到飼料公司抗議。

畜牧司副司長李宜謙表示，經與養雞協會討論，加速源頭控管淘汰蛋雞作業，是穩定產銷秩序最快且有實質效果的作法，7月預計淘汰180萬隻，將視本月執行狀況，再決定下月是否持續進行。針對蛋農私賣蛋雞，他表示，目前法規並未限制，不過私自出售蛋雞者，不能向農業部申請任何補助。

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