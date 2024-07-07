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「夢幻馬卡龍」輕奢內裝驚艷曝光　台鐵海風號、山嵐號第4季載客

▲▼台鐵「海風號」及「山嵐號」列車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵「海風號」車廂內不但有落地窗，搭配極簡馬卡龍夢幻系座椅，宛如網美餐廳。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司打造「海風號」及「山嵐號」全新觀光列車，以山海之間和平原之上為主題，海風號採湛藍翠綠色系、山嵐號則是清新田野綠，列車提供早午餐或下午茶，主打奢華輕旅行，第四季載客上路，實體車廂和內裝也曝光，車廂內極簡馬卡龍夢幻色系座椅，宛如行動網美餐廳。

瞄準鐵道旅遊市場，台鐵打造全新觀光列車「海風號」及「山嵐號」，目前正進行招商委外經營，近日決標，目標希望第四季載客上路。

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夢幻觀光列車實車打造影片也曝光了，海風號行駛海岸線，採湛藍翠綠色系，行駛平原和山線的山嵐號則是採清新田野綠，為田野與近山之間的黃綠色調，內裝不但有落地窗，更搭配極簡馬卡龍夢幻色系座椅，加上柔美燈光烘托下，宛如網美打卡餐廳。

台鐵公司表示，台灣島地形特別，在海岸線行駛，可見到拔地而起的高山緊鄰海岸，火車行駛在山海之間，而在平原之上行駛，窗外則是滿地金黃景象。

▲▼台鐵「海風號」及「山嵐號」列車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵「海風號」觀光列車採海天一色的湛藍翠綠色彩。（圖／台鐵公司提供）

台鐵說明，「海風號」靈感來自於台灣近海，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，是近海中最常見到的海天一色，透過色彩轉化，將最美的海岸色彩帶入列車塗裝；「山嵐號」以台灣山巒與平原之間霧氣繚繞景觀為概念，取其意象融入外觀塗裝，塗裝採清新田野綠。

根據台鐵公司規劃，「海風號」及「山嵐號」列車將打造奢華輕旅行，每列4節車廂提供61到62個座位，車提供早午餐或下午茶服務，由得標業者設計行程，行程為一日遊，觀光列車行駛時間約2到3小時，讓旅客可在車上享用下午茶。

▲▼台鐵「海風號」及「山嵐號」列車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵「山嵐號」以山巒與平原之間霧氣繚繞景觀為概念，塗裝採清新田野綠。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，「海風號」及「山嵐號」列車未來行駛區間將以可看到台灣之美的路線規劃，包括中部海線、花東縱谷以及宜蘭等，可能每天或一周行駛5到6天，由廠商來規劃，行駛區間可能每半年或一年更換一次地點，全台都有機會可搭到「海風號」及「山嵐號」，預計今年第四季上路載客。

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