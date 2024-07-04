強化公益及災害防救運輸　台鐵攜手慈濟簽署合作備忘錄

▲台鐵公司董事長杜微與慈濟基金會執行長顏博文簽署合作備忘錄。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵為加強「區域聯防機制」，與外援單位建立有效敏捷互動連結合作，今（4日）攜手慈濟基金會舉行公益及防救災合作備忘錄簽署儀式，在重大災害防救運輸、人道關懷協助、公益慈善共善等緊密合作。

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵期盼在公益和醫療上擴大與慈濟合作，6月21日大清水橋發生新自強號撞到土石流事故，第一時間協助事故處理的就是慈濟，列車上師兄師姐當下就已經投入第一線，包括車上的慈濟醫院護理師當下就立刻協助受傷旅客和司機員，人還沒下車就包紮好。

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另外，杜微說，台鐵協助旅客接駁改搭4033次回到新城站，原規劃要提供飲食，因旅客高達600人，臨時調不到食物，結果旅客還沒到新城站，慈濟都已經準備好了，相當感謝。

杜微指出，慈濟有相當多協助台鐵的案例外，台鐵家大業大，很多場域可以提供社會公益活動，期盼跟慈濟簽訂合作備忘錄，推動公益救助。

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

慈濟基金會執行長顏博文則表示，慈濟基金會秉持大愛無私的理念與精神，在需要救護的地方，就會有慈濟人的身影，無論在物資及人力支援上，慈濟基金會都盡可能地提供協助，讓災難儘快過去，受難者能得到最好的照護，慈濟基金會很樂意與台鐵公司攜手合作，共創救災合作及後勤協助的最佳化。

台鐵公司指出，透過這次合作備忘錄的簽署，包含了重大災害的防救運輸協助、重大災害的人道關懷協助及公益慈善的共善合作等項目，雙方將在良善公益的基礎上緊密合作，在安全的原則下，提供受難者關懷、陪伴、撫慰等相關協助，讓社會多一分愛。